Папа Римский назвал «серьезным грехом» закрытие заводов и увольнение рабочих 2 15.03.2017, 22:07

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Папа Римский Франциск

Об этом понтифик заявил во время выступления перед тысячами людей на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Франциск заявил, что закрытие фабрик и увольнение рабочих без веских причин является «очень серьезным грехом». Об этом понтифик заявил во время выступления перед тысячами людей на площади Святого Петра в Ватикане, передает ВВС.

«Любой, кто с помощью экономических махинаций или сделок, которые не совсем прозрачны, закрывает заводы и компании и отнимает работу у людей, совершает очень серьезный грех», - сказал он в своей речи.

«Работа дает нам чувство собственного достоинства. Те, кто несет ответственность за людей, должны делать все, чтобы каждая женщина и каждый мужчина могли работать и ходить с высоко поднятой головой, смотреть людям в глаза с чувством собственного достоинства», - подчеркнул понтифик.