Денис Садовский: Следующий шаг – 25 марта 6 15.03.2017, 22:13

Денис Садовский

Активист призвал белорусов выйти на Марш на День Воли.

«Мы – не тунеядцы», – говорят белорусы и выходят на улицы. Один из организаторов акции в Минске Денис Садовский (БХД) рассказывает подробности о марше «Белсату».

«Пока что о результатах говорить рано, так как результатом должна быть отмена Декрета №3 и отставка правительства. Пока что это шаг, следующий шаг – будет 25 марта», – заявил Садовский.

По его мнению, власти пока не готовы слушать людей, и поэтому «действуют по привычному сценарию» – задержаний и запугивания политически активных белорусов.

«Пока мы видим, что люди выходят, и их количество только увеличивается. Я надеюсь, что среди оппозиционных организаций достаточно активистов, которые смогут взять флаг и повести людей. Я надеюсь, что народ проснулся. Тогда ни упущения оппозиции, не запугивания не помешают народу выйти и сказать: «Хватит!», - отметил Садовский.