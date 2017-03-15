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Американский сенатор осудил массовые задержания после акций протеста в Беларуси

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  • 15.03.2017, 22:18
Бен Кардин
Фото: AFP

Бен Кардин призвал власти Беларуси освободить всех задержанных.

Американский сенатор Бен Кардин, старейший член Комитета по иностранным делам Сената США, опубликовал заявление в связи с массовыми задержаниями в Беларуси после акций протеста по всей стране, передает «Радыё Свабода».

«Я осуждаю недавнее задержание активистов гражданского общества и журналистов в городах по всей Беларуси, которое, кажется, свидетельствует о значительном отклонении от недавних позитивных шагов по реформированию».

Кардин призвал власти Беларуси освободить всех задержанных, которые мирно добивались осуществления своих прав.

«Беларусь находится в непростом соседстве. Я поддерживаю независимость и суверенитет Республики Беларусь и призываю ее руководство подтвердить свою приверженность демократическому пути реформ», - заявил американский политик.


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