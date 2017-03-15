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В прошлом году белорусы сократили денежные переводы из-за границы

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  • 15.03.2017, 22:40

В 2015 году эта сумма была на 9 миллионов долларов больше.

Белорусы получили из-за рубежа в прошлом году денежные переводы на 830,4 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Это на 17,7 миллиона меньше, чем за 2015 год.

Денежные переводы работающих составили в прошлом году 432,2 миллиона долларов. В 2015 году эта сумма была на 9 миллионов долларов больше.

При этом белорусы отправили за границу в прошлом году переводы на 106,2 миллиона долларов. Это на 34,5 миллиона долларов меньше, чем годом раньше.

Под личные переводы, как поясняет Нацбанк, подпадают не только суммы, которые пришли электронным платежом, но также деньги и товары, которые перевозятся через границу. Но белорусы часто находят работу в России, поэтому в официальной статистике по переводам из-за рубежа могут быть неучтенными те суммы, которые наши соотечественники лично привезли из соседней страны.


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