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Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

  • 15.03.2017, 22:43

Специалисты в рамках исследования проанализировали более 450 городов мира.

Эксперты консалтингового агентства Mercer недавно опубликовали составленный список лучших городов для жизни на основании рейтинга городов с лучшими показателями, сообщает novostiua.net.

Данные исследования проводятся агентством каждый год.

Для того, чтобы охватить как можно больше информации, специалисты в рамках исследования вынуждены были подвергнуть анализу более 450 городов мира.

Главными критериями для отбора стали: качество медицинского обслуживания и медицины в общем, состояние культурного развития, социальной среды, степень развития образования, состояние инфраструктуры, развлечения и другие.

Всего в список попал 213 город мира.

Как сообщают СМИ, почетное место в списке заняла Вена (Австрия). Помимо лидера списка, в него попали также Цюрих (Швейцария) и Окленд (Новая Зеландия).

В списке занимают почетные места и такие города как Мюнхен (Германия), Ванкувер (Канада), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания) и Базель (Швейцария).


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