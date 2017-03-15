Как сборная Беларуси будет играть с новым тренером Николай Ходасевич, «Трибуна»

15.03.2017, 23:25

Добрый взгляд Николая Ходасевича на национальную команду.

Назначение Игоря Криушенко в сборную – история малоинтересная. В ней с самого начала нет сильного импульса новизны, который сразу увлекает зрителя. Другое дело – незнакомец. Его всегда встречают с осторожным любопытством. Как внешне выглядит этот чужестранец, как ведет себя на публике, с какими эмоциями говорит, как обживается в нашей стране, куда ходит обедать или ужинать и прочие бытовые нюансы имеют огромное значение. И полгода, и год эта информация может быть важнейшей и самой потребляемой обывателем.

К человеку своему, коим является Криушенко, примеряться не надо. Вы же не смотрите пристально при встрече на соседа, в каких джинсах и на голую ли ногу в мокасинах он пошел выбрасывать мусор? И не особо задаетесь вопросом, почему в таком виде по пустяковой бытовой нужде выбежал на улицу? Потому что примерно знаете, что от давнего соседа можно ожидать. Вот и мы мигом опустили цветочно-букетный период знакомства с новым главным тренером сборной и перешли к сути – как играть-то будем?

Вопрос тоже, знаете ли, из той же соседской песни. Столько живем! Как нам не знать? На работу едет к девяти, возвращается к шести. Иногда позже. Выходные на даче. Праздники, как у людей. Семья, дети, собака. Какие тут глобальные вопросы? Так, нюансы. Бензин подорожал, на работе завал, погода дрянь.

На шведов пойдем с жодинской тактикой? А почему нет? Или у нашей сборной много выездных вариантов против команды, у которой все ведущие исполнители с постоянной игровой практикой в европейских клубах? Игорь Криушенко в прошлом году в «Торпедо» удачно прибегнул к трендовой нынче расстановке с тремя защитниками и ни разу не пожалел впоследствии. Ни в успешном кубковом розыгрыше, ни на еврокубковой арене.

Важный момент, что Криушенко в течение года схему активно практиковал в официальных матчах, досконально изучил ее слабые и сильные места и наверняка готов в короткие сроки донести все тонкости до игроков национальной команды. Теперь в распоряжении тренера исполнители будут по определению выше классом, что позволит оптимистично строить подготовительный процесс и планировать модель поведения команды в Стокгольме.

В эту рабочую канву хорошо ложится, как ни странно, и проигранный субботний матч за Суперкубок. Борисов лишний раз указал на известные слабости подобной тактической модели. В частности, насколько важно высокое взаимопонимание между крайними центральными защитниками и латералями. В этих зонах необходима предельная дисциплина и сыгранность. У македонского и армянского новичков Жодино Асани и Ованесяна было мало времени, чтобы основательно притереться.

А также высота линии обороны имеет серьезное значение. Быстрые шведские футболисты могут убежать за спины защитников, как это не раз делал Гордейчук в прошедшей встрече. В общем, урок выдался хорошим. Но и Криушенко учеником был прилежным – школу закончил с золотой медалью.

Прежним войском пойдем на шведов? В этом списке пока вызывает вопросы только фамилия дисквалифицированного Александра Глеба. Зачем уважаемому и семейному человеку полуторанедельный сбор и товарищеский матч с македонцами? Думаю, на скорой пресс-конференции или раньше ответ получим. А вызов Скавыша или Драгуна – это не тренерское самодурство, а давняя и в чем-то правильная наша традиция дать в спаррингах поиграть тому, кто простаивает в клубе. Или дать шанс тому, в кого по каким-то причинам свято веришь. Всех таких не соберешь, но нескольких взять можно.

Ничего удивительного в опубликованном ростере нет и по другой причине – Криушенко пришел работать на результат в каждом официальном матче. Грубо говоря, тренер заключил договор подряда на год. От этого посыла и нужно отталкиваться в своих оценках. Думаю, нам не придется в этом сезоне рассматривать и анализировать некое грандиозное строительство команды на перспективу. Стройки через отборочные малозначимые поединки, судя по всему, приостановлены. Теперь надо как-то жить. А достраивать в «товарняках» по возможности. Их будет много – тогда и оценим, и поговорим.

Сегодня актуально и интересно другое. У многих тренеров нашей национальной команды был один до боли очевидный соблазн, но никто ему в итоге не поддался. А не накинуть ли на состав БАТЭ футболки сборной? Ничего не ломать и не строить, не выдумывать и не стараться успеть, а взять то, что рядом? Пускай и с небольшими кадровыми изменениями – совсем без них никак.

Примерно так: Черник – Риос, Сиваков, Филипенко, Поляков, Володько Максим – Кендыш, Брессан – Гордейчук, Родионов, Стасевич.

Внимание! 18 из 24 вызванных на сбор футболистов выступали или продолжают играть в Борисове. Вот и выходит, что предложение Александру Ермаковичу возглавить национальную сборную совсем не кажется абсурдным. Но в БАТЭ категорически против совместительства. Так один нам хорошо знакомый сосед отказался, а другой подписался. Как Криушенко поступит на таком коротком и ответственном временном отрезке – вопрос любопытный.

Мы зла не желаем – пускай коровы будут живы и здоровы. Новому тренеру сборной Беларуси удачи!

Николай Ходасевич, «Трибуна»