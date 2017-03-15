Экзитпол: На выборах в Нидерландах победила партия премьера Рютте 15.03.2017, 23:28

Марк Рютте

Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте победила на завершившихся в Нидерландах парламентских выборах.

По данным экзитпола, проведенного компанией Ipsos, эта политическая сила получила 31 место в парламенте, сообщает ТАСС.

Крайне правая Партия свободы евроскептика Герта Вилдерса получила 19 мест и делит второе место с «Христианско-демократическим призывом» и «Демократами-66».

По данным экзитпола, явка на выборах составила 81%.