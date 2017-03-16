«Люди вышли против Лукашенко и его власти» 6 16.03.2017, 7:45

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Фото: gazetaby.com

Социальные лозунги на Марше 15 марта в Гродно были вторичными.

Вчера в Гродно более 1000 человек вышли на «Марш нетунеядцев».

Активист из Гродно Эдуард Дмуховский рассказал «Белсату», что и без задержанных накануне лидеров гродненцы самоорганизовались, прошли шествием, устроили митинг и разговор с городскими властями.

По мнению Эдуарда Дмуховского, в акции приняли участие более 1000 человек.

«Люди выражали политические лозунги, против Лукашенко, против действующей власти. Социальные лозунги были вторичными».

Участники акции прошли шествием от парка Жилибера до площади Ленина, где состоялась встреча с представителями городской власти. Они даже приглашали протестующих в актовый зал горисполкома, но те отказались, возмущенные действиями чиновников.

«Освободите политзаключенных, пригласите их в горисполком, тогда мы туда пойдем», – рассказывает Дмуховский.

На акции люди несли портреты заключенных Губаревича, Рымашевского, Лебедько, а также плакаты «Свободу брестским анархистам».