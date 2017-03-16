«Монако» сенсационно победил «Манчестер Сити» и вышел в финал ЛЧ 4 16.03.2017, 7:55

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Хосеп Гвардиола впервые не сумел вывести свой клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Монако» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала монегаски нанесли поражение «Манчестер Сити» — 3:1. «Монако» пробился в следующий раунд за счет большего количества мячей, забитых в гостях, сообщает pressball.by.

МОНАКО — МАНЧЕСТЕР СИТИ — 3:1

МОНАКО. «Луи II». Начало — в 22.45.

Судья — Джанлука Рокки (Италия).

МОНАКО: Субашич — Менди, Жемерсон, Раджи (Альмами Туре, 70), Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе (Мутинью, 81), Жермен (к) (Дирар, 91+), Силва.

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Кабальеро — Клиши (Ихеаначо, 84), Коларов, Стоунз, Санья, Фернандиньо, Давид Сильва (к), Де Брейне, Стерлинг, Сане, Агуэро.

ГОЛЫ: 1:0 — Мбаппе (8, пас — Бернарду Силва). 2:0 — Фабиньо (29, пас — Менди). 2:1 — Сане (71). 3:1 — Бакайоко (77, пас — Лемар).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Санья, Де Брейне, Бакайоко, Стерлинг, Жермен, Лемар.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые не сумел вывести свой клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов.

До этого команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала.