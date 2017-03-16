Джигурда в изгнании

Джигурда в изгнании6
- Антон Орехъ, «Ежедневник»
- 16.03.2017, 8:05
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Что же такое надо было сделать Джигурде, чтобы его лишили гражданства «ДНР»?!
Притом, какие славные ребята имеют эту бумаженцию – и ничего! А Джигурду лишили! Кто-то успел уже пошутить, что теперь Никита возглавит правительство «ДНР» в изгнании. Но на следующий день история приобрела неожиданный поворот.
«Я, получив паспорт «ДНР», стал говорить им о том, что нужно делать акцент на том, что «ДНР» — это часть Украины, и переназвать ее в Донецкую народную республику Украины — «ДНРУ»,— вот что предложил новым «соотечественникам» Никита Джигурда. Чтобы ввести в республике два государственных языка, русский и украинский — «чтобы перестать быть в глазах украинцев и европейского мира сепаратистами».
И вот этого Захарченко уже не стерпел и лишил Джигурду гражданства.
Но вы подумайте: если даже Джигурде понятно, что такое «ДНР», даже если он, глядя на этот «русский мир», понял, что к чему!..
Антон Орехъ, «Ежедневник»