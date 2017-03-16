Джигурда в изгнании 6 Антон Орехъ, «Ежедневник»

16.03.2017, 8:05

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Никита Джигурда

Фото: kp.ru

Что же такое надо было сделать Джигурде, чтобы его лишили гражданства «ДНР»?!

Притом, какие славные ребята имеют эту бумаженцию – и ничего! А Джигурду лишили! Кто-то успел уже пошутить, что теперь Никита возглавит правительство «ДНР» в изгнании. Но на следующий день история приобрела неожиданный поворот.

«Я, получив паспорт «ДНР», стал говорить им о том, что нужно делать акцент на том, что «ДНР» — это часть Украины, и переназвать ее в Донецкую народную республику Украины — «ДНРУ»,— вот что предложил новым «соотечественникам» Никита Джигурда. Чтобы ввести в республике два государственных языка, русский и украинский — «чтобы перестать быть в глазах украинцев и европейского мира сепаратистами».

И вот этого Захарченко уже не стерпел и лишил Джигурду гражданства.

Но вы подумайте: если даже Джигурде понятно, что такое «ДНР», даже если он, глядя на этот «русский мир», понял, что к чему!..

Антон Орехъ, «Ежедневник»