Рост экономики США превзошел все ожидания 1 16.03.2017, 8:25

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Джанет Йеллен

Фото: Alex Brandon / AP

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку второй раз за три месяца.

Руководство Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания приняло решение о повышении ставки по федеральным фондам на 0,25 п.п., до диапазона 0,75–1%. Это третье повышение ставки с декабря 2015 года, когда регулятор поднял ее с державшегося девять лет рекордно минимального уровня в 0–0,25% (второй раз — год спустя). Каждый раз ставка росла на 0,25 п.п, сообщает РБК.

ФРС сохранила прогноз по росту экономики страны в 2017 году на уровне 2,1%, прогноз по динамике инфляции остался на уровне 1,9%, прогноз по безработице — 4,5%. Прогноз на 2018 год по росту ВВП США улучшен до 2,1% с ожидавшихся в декабре 2%, инфляция ожидается на уровне 2%, прогноз по безработице остается на уровне 4,5%.

Предсказуемое решение

Решение комитета не принесло сюрпризов для рынка: макроэкономическая статистика за февраль превзошла ожидания, а представители ФРС в последние месяцы неоднократно давали сигналы о повышении ставки уже в ближайшее время. Как показывали последние опросы Bloomberg и Reuters, эксперты фактически единогласно прогнозировали повышение ставки на 0,25 п.п. в марте. Возможность повышения ставки они уже заложили в котировки.

Американские фондовые индексы отреагировали на решение ФРС незначительным ростом: промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,5%, до 20950,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,7%, до 5900,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 2385,3 пункта.

Экономика не подвела

Главным драйвером для ужесточения денежно-кредитной политики служат рост числа рабочих мест и растущие инфляционные риски. В последние месяцы представители ФРС, включая Йеллен и вице-президента Стэнли Фишера, заявляли, что регулятор близок к достижению целей по этим ключевым для определения ставки макроэкономическим показателям и целесообразно повысить ставку уже в ближайшее время.

В феврале ситуация на рынке труда превзошла ожидания аналитиков. По данным Министерства труда, опубликованным 13 марта, безработица в феврале снизилась за месяц на 1 п.п., до 4,7% (как ожидали аналитики, опрошенные Reuters), а количество рабочих мест увеличилось на 235 тыс. (показатель превзошел ожидания). Согласно пересмотренным данным за январь, число рабочих мест выросло на 238 тыс., а не на 227 тыс., как сообщалось ранее. Средняя почасовая оплата труда в США в феврале выросла за месяц на 0,2%.

Основные инфляционные показатели тоже оказались выше прогнозных. Индекс цен производителей (Producer Price Index, или PPI), по данным Министерства торговли от 14 марта, в феврале вырос за месяц на 0,3% (эксперты прогнозировали рост на 0,1%) против роста на 0,6% в январе, свидетельствуют данные Министерства торговли. В годовом же исчислении прирост в феврале составил 2,2% (прогнозировалось 2%) против 1,6% в январе. Базовый индекс цен производителей — в феврале вырос за месяц на 0,3% (ожидался рост в 0,2%) против 0,4% в январе. В годовом исчислении февральский прирост составил 1,5% (как ожидалось) против 1,2% в январе.

Инфляция (Consumer Price Index) в феврале тоже превысила ожидания аналитиков. По опубликованным 15 марта данным, за месяц цены выросли на 0,1% (аналитики Societe Generale oжидали нулевой прирост), за год — на 2,7% (ожидался прирост в 2,6%). В январе годовая инфляция составила максимального с марта 2013 года уровня 2,5%, месячный прирост достиг рекордные с февраля 2013 года 0,6%.

Розничные продажи в феврале выросли за месяц на 0,1%, как ожидалось. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, вырос за месяц на 0,2%.

Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что состояние глобальной экономики несколько улучшилось со времени последнего заседания министров финансов и глав центробанков стран–участниц «большой двадцатки» в прошлом году. «Cправедливо сказать, что мировая экономика чувствует себя лучше и растет чуть быстрее, чем когда мы в последний раз собирались с коллегами по «двадцатке», — сказала она. Согласно справочным материалам G20, последняя встреча финансистов прошла 6 октября в Вашингтоне. По мнению Йеллен, риски сейчас выглядят несколько более сбалансированными.

На пресс-конференции глава ФРС также прокомментировала политику президента Дональда Трампа. По ее мнению, серьезное удорожание доллара и заградительные пошлины, обещанные его администрацией, могут привести к негативным последствиям для экспорта США. «Если заградительные пошлины будут введены без учета обменного курса, они могут, по прогнозам аналитиков, серьезно поднять стоимость американского экспорта», — ответила она на вопрос журналистов о том, как заградительные пошлины могут сказаться на национальной экономике, если администрация Трампа выполнит свои обещания, а доллар начнет расти. По мнению главы ФРС, американская валюта может начать резко расти, в частности, из-за бегства капиталов в доллар как самую надежную валюту. По словам Йеллен, в части ситуации с долларом есть несколько сценариев и «серьезная неопределенность».

От голубей к ястребам

Растущие инфляционные риски подтолкнули ФРС ускорить темпы увеличения ставки в течение 2017 года. Йеллен на заседании в декабре прошлого года сообщила о намерении повысить ее в этом году трижды, а не дважды, как планировалось ранее.

14 февраля она же, выступая в конгрессе, заявила, что в условиях умеренных темпов роста экономики, приближения инфляции к целевому показателю (данные за январь появились спустя день) и стабилизации ситуации на рынке труда с кризиса 2008–2009 годов было бы неразумно медлить с ужесточением денежно-кредитной политики. Свою позицию она объясняла тем, что отказ от повышения ставки в ближайшее время приведет к тому, что впоследствии ее придется увеличивать еще более быстрыми темпами, что вызовет риски для финансовых рынков.

В начале марта сразу трое представителей ФРС — глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли, член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард и глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс — заявили, что в условиях роста национальной и глобальной экономик основания для ужесточения денежно-кредитной политики стали более очевидными.

Перспективы роста

В 2017 году состоится еще шесть заседаний: 2–3 мая, 13–14 июня, 25–26 июля, 19–20 сентября, 31 октября — 1 ноября и 12–13 декабря. Решения по ставке будут зависеть от реакции экономики на мартовское повышение.

На текущий момент игроки ожидают следующего подъема ставки в июне или июле — до этого момента ФРС займет выжидательную позицию, говорит аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич. Аналогичного прогноза придерживается и главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. «Усиление инфляционного давления, которое наблюдается и может быть дополнительно усилено фискальными инициативами новой администрации, могут склонить регулятора в сторону более резкого ужесточения своей политики, — полагает он. — Тональность последних комментариев представителей ФРС свидетельствует об их опасениях оказаться позади инфляции. Если они повышают ставку сегодня, то квартальная пауза между решениями имеет высокие основания сохраниться, если не будет заметных отклонений в макропоказателях. Ведь реальные процентные ставки останутся отрицательными и после сегодняшнего повышения на 25 б.п.».

В последнее время некоторые аналитики, включая Morgan Stanley и JP Morgan, говорят о вероятности четырехкратного повышения. Зварич не разделяет их позицию. «ФРС нужно не только повышать ставку, но и разгрузить баланс (в ходе борьбы с финансовым кризисом регулятор к 2017 году накопил активов на $4,5 трлн; в январе глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер не исключил, что этот вопрос станет ключевым, как только краткосрочные процентные ставки достигнут 1%. — РБК) — им есть чем заняться с точки зрения ужесточения денежно-кредитной политики», — говорит он. Кроме того, остается неопределенность касательно политики президента США Дональда Трампа, который рассчитывает, в частности, принять меры по облегчению налогового обременения бизнеса и возврату производителей в США, добавляет Зварич.

В 2018 году ФРС планирует три повышения ставки, отмечается в заявлении регулятора. В конце текущего года уровень ставки достигнет 1,4%, к концу будущего — 2,1%, а к концу 2019 года — 3,0%, сказала Йеллен на пресс-конференции.