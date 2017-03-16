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Чего не понял «депутат» Марзалюк

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  • 16.03.2017, 8:37
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Игорь Марзалюк

Журналист рассказал, как жители Могилева отреагировали на выступление «палаточника».

Журналист Евгений Меркис вел онлайн-трансляцию с могилевского «Марша нетунеядцев».

Комментируя «Белсату» акцию, журналист высказался о неожиданном появлении «депутата» «палаты представителей» Игоря Марзалюка:

«Люди были возмущены тем, что сказал Игорь Марзалюк. Он, очевидно, не понял, что люди выходили уже не только против декрета № 3, они очень активно делились мыслями об экономическом положении, в котором находится их родной город, их родная страна. И вот это, очевидно, власти сейчас до конца не понимают. Теперь уже на повестку дня поднят не только декрет о «тунеядцах», а гораздо более широкий круг вопросов».


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