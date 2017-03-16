Вода с привкусом денег 23 Марина Коктыш, «Народная воля»

16.03.2017, 9:15

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Оказывается, сегодня далеко не во всех крупных магазинах можно купить самую обычную белорусскую воду.

Дорогая французская – пожалуйста. Грузинская (тоже, кстати, не из дешевых) – хоть залейся. Российская, регулярно попадающая в первые строчки рейтингов небезопасных для здоровья вод, – и та на отдельных стендах в центре торговых залов возвышается, мимо точно не пройдешь!

А «Минскую-4» на полках не сразу и заметишь. Впрочем, «Дариды» вообще нет. Причем давно. На вопрос «Почему?» продавцы «Евроопта» равнодушно пожимают плечами: «Не привозят. Берите другую, какая разница – вода и вода».

А для меня разница есть! Зачем покупать воду сомнительного качества, когда известно, что своя, белорусская, соответствует самым строгим международным стандартам и по качеству считается одной из лучших в Европе? Я и сама, честно говоря, не раз бывала в цехах «Дариды» – видела, в каких стерильных условиях все делается, и знаю, как трепетно и ответственно владелец бизнеса относится к своему делу. Поэтому импортную воду покупаю редко.

Может, обмелели скважины, а предприятие на грани разорения?

Оказалось, не в пересохших источниках дело.

«В последнее время мы получаем много вопросов и жалоб на отсутствие продукции в магазинах, – говорят на «Дариде». – Мы понимаем потребителей, но, к сожалению, в настоящий момент не в наших силах изменить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях с сетевым оператором «Евроопт». Сегодня мы находимся в затянувшемся переговорном процессе по согласованию торговых условий на 2017 год. Первые встречи были еще в январе, но до настоящего времени переговоры не завершены. Мы предложили «Евроопту» условия сотрудничества, но наш партнер отказывается принимать их и настаивает на увеличении и без того немаленькой скидки на продукцию. Кстати, еще большей, чем в минувшем году. Однако на таких условиях работа с данной сетью для нас становится экономически нецелесообразной».

Математика на самом деле впечатляющая. Примерная схема с грубыми цифрами такая: «Дарида» готова отдать свою продукцию по 80 копеек за бутылку. Торговая сеть настаивает на скидке около 30% и готова взять воду за 56 копеек. При этом «Дарида» платит торговой сети так называемые маркетинговые платежи – грубо говоря, за продвижение товара, чтобы его не поставили в темном углу, где покупатели не ходят. Получив товар от производителя с максимальной скидкой, продавец применяет свою торговую надбавку и в итоге покупатель приобретает бутылку «Дариды» примерно за рубль и выше.

«У них маржинальность больше 60%, а у нас – 1 цент прибыли с единицы продукции, это мизер!» – говорят на «Дариде».

Белорусские производители недовольны и тем, что «Евроопт», продав продукцию и получив прибыль, с ними вовремя не рассчитывается, а пользуется их деньгами еще на протяжении почти трех месяцев после наступления срока оплаты!

«Нас фактически поставили на колени и шантажируют, – открыто говорят в ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков». – Получается, что производитель имеет гораздо меньшую прибыль, чем тот же «Евроопт», который просто продает! При этом идет постоянная просрочка оплат. У них аккумулируются довольно крупные суммы. А ведь нам тоже нужно покупать сырье, материалы, платить зарплату, налоги. Мы живых денег от них практически не видим. И так ведет себя почти вся ключевая розница – «Евроопт», «Рублевский», «Белмаркет». «Корона» и «Bigzz» в этом смысле, пожалуй, самые дисциплинированные».

Сегодня в Беларуси, как и в Европе, люди стали больше покупать не напитки, а обычную питьевую воду. На Минском заводе безалкогольных напитков отмечают, что за качество импортной, в том числе российской минеральной и питьевой воды, представленной в наших магазинах, сегодня никто поручиться не может.

«Торговые сети пользуются тем, что у нас так называемое «cоюзное государство» с Россией, нет таможни, поэтому заключают договоры с небольшими компаниями, которые везут им все подряд. В том числе и дешевые напитки, которые делаются не на сахаре, а на вредном для здоровья подсластителе. Да и в бутылках с минералкой может быть обычная водопроводная вода, разлитая в полукустарных условиях неизвестно где. Даже Белстат отметил, что доля «серых» напитков на нашем рынке в последнее время серьезно возросла.

А у нас если питьевая вода, то обязательно из артезианской скважины, минеральная вода – не искусственной, а естественной минерализации. Но выходит, что на нашем качестве сегодня зарабатывает кто угодно, но только не мы».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже давно наблюдает за этими «кругами на воде». Производители не раз обращались в министерство, просили разобраться в ситуации, но каждый раз слышали в ответ: так это ж свободный рынок, дорогие наши, конкурируйте!

Действительно, законы конкуренции никто не отменял. Но дело в том, что весовые категории на этом ринге у всех разные.

«Та же «Кока-кола» сегодня позиционирует себя как белорусский производитель, но почему-то никто не хочет вспоминать о том, что это международная компания, а деятельность структуры по Беларуси курирует импортный филиал, – рассуждают на МЗБН. – У них другие финансовые возможности. Посмотрите, сколько рекламы на телевидении они дают, билборды кругом, в каждом магазине – фирменные стенды. А у белорусских производителей стоит вопрос простого, простите, поддержания штанов. Правила игры должны быть одинаковыми для всех».

Кстати, из-за того, что продукция «Дариды» сегодня не продается в «Евроопте», страдают не только потребители.«От приостановки нашего сотрудничества с такой разветвленной сетью, как «Евроопт», государство недополучит около 1,5 миллиона долларов налоговых поступлений, – отмечают на «Дариде». – Мы думаем, что в ближайшем будущем придем к общему знаменателю в нашем долгосрочном сотрудничестве и сможем возобновить отгрузку в торговую сеть Евроопт».

«Евроопт» разыгрывает квартиры и машины, приглашает российских звезд, которые требуют немалых гонораров, но при этом не может вовремя расплатиться с белорусскими предприятиями.Возникает закономерный вопрос: почему правоохранительные органы, Комитет государственного контроля, Департамент финансовых расследований смотрит на все это сквозь пальцы? Под чьим высоким покровительством находится этот сверхприбыльный и, прямо скажем, обнаглевший бизнес? Кстати, версии на этот счет есть разные...

Марина Коктыш, «Народная воля»