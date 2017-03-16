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Самые крутые плакаты с Марша в Минске

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  • 16.03.2017, 9:27
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Участники минского «Марша нетунеядцев» подошли к делу креативно.

Плакатов над головами было не меньше, чем флагов, и этим шествие отличалось от традиционных акций оппозиции.

Эти плакаты нарисовали и держали в руках смелые люди, которые вышли выразить свою позицию, несмотря на плохую погоду и превентивные задержания оппозиционных лидеров.

Что хотели сказать властям участники шествия? «Еврорадио» решило сохранить эти послания для вечности:


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