Самые крутые плакаты с Марша в Минске 7 16.03.2017, 9:27

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Участники минского «Марша нетунеядцев» подошли к делу креативно.

Плакатов над головами было не меньше, чем флагов, и этим шествие отличалось от традиционных акций оппозиции.

Эти плакаты нарисовали и держали в руках смелые люди, которые вышли выразить свою позицию, несмотря на плохую погоду и превентивные задержания оппозиционных лидеров.

Что хотели сказать властям участники шествия? «Еврорадио» решило сохранить эти послания для вечности: