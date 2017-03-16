Ученые доказали правило «пяти секунд» 8 16.03.2017, 9:45

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Научное обоснование этого правила должно обрадовать студентов и всех, кто не привык разбрасываться едой.

Профессор Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон (Anthony Hilton) доказал правдивость так называемого правила пяти секунд. Об этом пишет газета The Independent (перевод – lenta.ru).

Согласно данному «правилу», упавшие на землю или пол продукты можно безопасно есть, если они были подняты в течение пяти секунд. Это якобы связано с тем, что любые микробы, которые смогут перейти на упавшую еду за это время, будут в столь малом количестве, что их легко разрушит желудочная кислота.

«Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал», — пояснил Хилтон.

При этом он все же оговаривается, что риск при употреблении пищи с земли есть: «Это не означает, что микробы никак не могут переместиться с пола на упавшую еду».

Хилтон также провел опрос среди двух тысяч людей, 79 процентов из которых отметили, что не гнушаются есть упавшие продукты и хотя бы раз делали это.