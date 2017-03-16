закрыть
16 марта 2017, четверг, 12:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые доказали правило «пяти секунд»

8
  • 16.03.2017, 9:45
  • 10,066

Научное обоснование этого правила должно обрадовать студентов и всех, кто не привык разбрасываться едой.

Профессор Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон (Anthony Hilton) доказал правдивость так называемого правила пяти секунд. Об этом пишет газета The Independent (перевод – lenta.ru).

Согласно данному «правилу», упавшие на землю или пол продукты можно безопасно есть, если они были подняты в течение пяти секунд. Это якобы связано с тем, что любые микробы, которые смогут перейти на упавшую еду за это время, будут в столь малом количестве, что их легко разрушит желудочная кислота.

«Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал», — пояснил Хилтон.

При этом он все же оговаривается, что риск при употреблении пищи с земли есть: «Это не означает, что микробы никак не могут переместиться с пола на упавшую еду».

Хилтон также провел опрос среди двух тысяч людей, 79 процентов из которых отметили, что не гнушаются есть упавшие продукты и хотя бы раз делали это.


Мнение

Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой