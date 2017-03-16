Фотофакт: На что похожи потуги властей остановить революцию в Беларуси

Фотофакт: На что похожи потуги властей остановить революцию в Беларуси9
- 16.03.2017, 9:50
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Падающий режим Лукашенко уже не склеить скотчем.
Об этом в «Фейсбуке» написала оппозиционная активистка Ольга Майорова
«Если сравнить эффект от задержаний активистов и угрозу голодного бунта (пусть не сейчас, а чуть позже), то визуально это будет выглядеть как-то так», - написала активистка.
Напомним, что вчера на «Марши нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве вышли тысячи рассерженных белорусов. Организаторы Маршей призвали протестующих выходить в День Воли 25 марта в 14.00 на акцию в Минске.