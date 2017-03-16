Фотофакт: в столичном ЦУМе появилась игрушка «Пачакун» — плюшевая копия мема «Ждун» 4 16.03.2017, 11:13

Скульптура художницы Маргрит фон Брейфорт

Белорусские производители игрушек использовали интернет-мем в своих целях.

На днях в столичном универмаге покупатели отыскали самого настоящего плюшевого «Ждуна», правда, с интерпретированным названием «Пачакун». Производителем значится Беларусь, стоит игрушка 21,4 рубля, пишет onliner.by.

Найдено в минском ЦУМе. Пачакун pic.twitter.com/z0Ge4xBprb — Aliaksej Vazhnik (@alex_vazhnik) 16 марта 2017 г.

Напомним, скульптура пациента, ожидающего приема врача, появилась весной 2016 года. Ее автор — нидерландская художница Маргрит фон Брейфорт. Вирусным на постсоветском пространстве «Ждун» стал в январе нынешнего года, после того, как российская туристка сделала фотографию скульптуры и опубликовала на одном из сайтов.