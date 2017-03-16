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Суд на Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Трампа

  • 16.03.2017, 11:23
Фото: AP

Постановление президента США должно было вступить в силу сегодня.

Федеральный суд в американском городе Гонолулу (штат Гавайи) в среду, 15 марта, наложил временный запрет на исполнение нового миграционного указа Дональда Трампа в масштабах всей страны. Постановление президента США, ужесточающее иммиграционный режим для граждан ряда мусульманских стран, должно было вступить в силу 16 марта, пишет DW.

Трамп подписал этот документ после того, как его предыдущий аналогичный указ был заблокирован федеральным судом в Сиэтле (штат Вашингтон). Новая версия документа предполагала запрет на въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан шести государств - Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Указ предусматривал также приостановку приема беженцев в США в течение 120 дней.

В сравнении с предыдущим постановлением Трампа, из черного списка стран был исключен Ирак. Кроме того, действие нового указа не должно было распространяться на тех, у кого уже имеются въездные документы в США, в частности визы, а также вид на жительство в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп расценил решение суда на Гавайях как "беспрецедентное превышение судебных полномочий" и заявил, что в оспаривании блокировки миграционного указа он готов пойти "настолько далеко, насколько это потребуется", вплоть до Верховного суда США.


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