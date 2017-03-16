Нормальные люди терпеть не станут 2 Михаил Веллер, «Эхо Москвы»

16.03.2017, 11:35

Михаил Веллер

Фото: Hendrik Osula

Тут у меня недавно стакан улетел.

Народ сильно заинтересовался. Полет человека манит.

Но. Если бы в каждого лжеца летел стакан – страна бы изрядно обезлюдела, а чайной посуды не хватило.

Когда грохнет в Нарве, и нарвские шахтеры и трактористы возьмутся за оружие, чтобы отстоять свои права на жизнь на этой исконной русской земле (94% русских) – призывы Эстонии о помощи к НАТО будут или бесполезны, или послужат началом страшной войны.

Пропаганда все гуще пахнет псиной.

Мы гарантируем, что агрессия со стороны России невозможна. Таких случаев в истории России не было. Глупцы нам не верят. И боятся. Значит, уважают.

Но – по порядку.

1.Весной 2007 в Таллине был арестован Дмитрий Линтер по обвинению в организации массовых беспорядков – знакомая формула? Через полгода его выпустили под залог, в январе 2008 начался суд, и через год разбирательства он был оправдан. И присудили выплатить ему компенсацию 11 000 евро за полгода отсидки. (Интересующимся – к Википедии.)Теперь назовите одно аналогичное решение суда в России.

Сейчас Дмитрий живет в России, числится в Российском Военно-патриотическом обществе – «общественно-государственной организации». Пару лет назад был в Риге представлен публике как помощник министра культуры России.

Именно его рассказ о метателе стаканов Веллере стал хитом Интернета. И то сказать: книги для умных – а скандалы для всех! Ньюсмейкеры это хорошо знают.

2. В 1989 в Эстонии был создан общественный Гражданский комитет. Его счетчики по адресам из домовых книг ЖЭКов обходили жителей с вопросом: «Вы бы хотели быть гражданином независимой Эстонской Республики?». Если нет – извинялись за беспокойство, если да – давали карточку с номером, подписью и печатью, куда вносили фамилию человека и делали запись в учетной книге. За полтора года было выдано более 800 000 карточек потенциальным «потомственным гражданам Эстонии» и около 100 000 – тем, кто приехал в Эстонию после 1940 года и проживавших до этого предков в Эстонии не имел.

Вот по этим карточкам после распада СССР в Эстонии давали гражданство всем обратившимся – независимо от знания языка, ценза оседлости, национальности, работы в спецслужбах и т.д. (Кто не верит – запросите посольство, Парламент, эстонскую прессу, Департамент гражданство и миграции – что хотите; или смотрите ту же Википедию.)

Я это рассказывал публично раз двадцать.

3. И когда молодой ведущий, не имеющий, очевидно, об этом представления, говорит тебе в лицо, снисходительно улыбаясь: «Не могло этого быть. Я не верю. Этого не было»… А ты прожил в Эстонии 22 годочка. И был журналистом, и имел массу информации. И сам так получал гражданство, и куча знакомых. И подделывали потом эти карточки, и продавали, и экспертизы были. – То от неожиданности у тебя перехватывает дыхание. И ты сбиваешь кулаком стакан со стола. И орешь, что не будет тебя на этой передаче. И уходишь.

Потому что наглое пропагандистское обвинение во лжи – тебе в лицо от лжеца как реакция на правду – ну, это уже чересчур. Холоп стерпит все – но нормальный человек такого все-таки спокойно стерпеть не может. Я так думаю, сказал Винни-Пух.

4. А потом борцы за права русских за рубежом (борцы за права русских в России частично сидят) делают правде пластическую операцию, превращая в ложь: здесь подложим, там утянем – вот и самопиар, вот другой и не прав.

5. Когда профессор публично сообщает, что города и территории принадлежат народу по праву победы в войне и силы, и это благосклонно принимается как уровень дискуссии – лучше, конечно, вообще не приходить.

6. Из всех постсоветских государств Эстония стоит на последнем месте по убыли русского населения (уехавшие в Россию и на Запад, умершие, сменившие на эстонский лад фамилии и «национальную ориентацию» дети смешанных браков – совокупно) – 28%.

А на предпоследнем месте – Латвия: 38%.

Откуда же русских уехало больше всего? И как часто мы говорим об угнетении русских и ущемлении их прав в этих странах?

Грузия – 92%

Таджикистан – 91%

Азербайджан – 70%

Киргизия – 59%

Туркменистан – 51%

Узбекистан – 51%

Где стоны и претензии? Где рассказы о переполненных поездах, об ограбленных и изгнанных? Об избитых и изнасилованных?

А кто там у нас призывал русских резать, не было такого?

«Прибалтийский фашизм» – вернейшая и простая канализация социального недовольства. Они малы, экономически малозначимы – пусть ненавидят их, а не казнокрадов, рулящих вами. Злому надо подсунуть разодрать что-то не очень ценное.

7. Дикий результат опроса «Говорит Москва» — 59% хотели бы получить гринкарт и жить в США. Это национальная катастрофа!.. Но мозги идиотов имеют одну извилину – между полушариями: «Нас все обижают» и «А он еще стаканами кидается».

Михаил Веллер, «Эхо Москвы»