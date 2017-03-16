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В Новополоцке без тепла остались 12 домов, садик, школа, университет, бассейн

  • 16.03.2017, 12:07
Фото: МЧС

Авария на трубопроводе горячего водоснабжения в Новополоцке оставила без тепла немалую часть города.

Как сообщает пресс-служба МЧС, происшествие случилось в 4:50 утра в районе дома №1 по улице Юбилейной. Прорвало трубу диаметром 219 мм, сообщает пресс-служба МЧС.

В результате аварии без тепла и горячей воды остались 12 многоквартирных жилых домов по улице Юбилейной (3500 жителей), детский сад №10, средняя школа №3, бассейн «Садко», Полоцкий государственный университет.

На ликвидации аварии работает аварийная бригада теплосетей Новополоцка — это четыре единицы техники и 17 человек. Технику МЧС для исправления аварии не использовали. Предполагается, что тепло и горячая вода вернутся к новополочанам в 12 часов.

Фото: МЧС

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