CША увеличит расходы на оборону 16.03.2017, 12:18

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

Белый дом выделит на национальную безопасность $54 миллиарда.

Белый дом в среду представил журналистам проект бюджета США на 2018 финансовый год, который начнется 1 октября, и в нем рассчитал стоимость строительства границы с Мексикой, сообщает tut.by.

Согласно финансовому плану Дональда Трампа, на строительство границы с Мексикой конгресс должен выделить $ 1,5 млрд в текущем финансовом году. Эти средства будут потрачены на пилотные проекты, чья цель — определить, как лучше эту стену строить. Еще $ 2,6 млрд конгресс должен выделить в 2018 финансовом году.

«Президент намерен тратить больше денег на оборону, больше денег на охрану границ, больше денег на контроль за соблюдением законов и больше денег на то, чтобы у людей была возможность позволить своим детям выбирать, где учиться, и все это не увеличивая дефицит государственного долга», — заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

Кроме того, оборонные расходы США будут увеличены на $ 54 млрд. Еще один «бенефициар» нового плана — Министерство внутренней безопасности, которое было создано после 11 сентября 2001 года в первую очередь для того, чтобы вовремя реагировать на последствия чрезвычайных ситуаций и бороться с террористической угрозой. Немногим позже в его состав вошли иммиграционные и таможенные ведомства. Еще одной важной задачей министерства является борьба с наркотрафиком.

Бюджет Министерства внутренней безопасности будет увеличен на 6,8% — при этом больше денег потребуется на наем и обучение новых сотрудников, которые будут заниматься поиском, задержанием и депортацией нелегальных иммигрантов.

Среди государственных федеральных ведомств (министерств) наибольшее сокращение финансов коснется Агентства по охране окружающей среды и Государственного департамента США.

Кроме того, новый бюджет предполагает сокращение финансирования для 19 независимых агентств, которые получают федеральное финансирование. Малвани признал, что это предложение, скорее всего, приведет к значительному сокращению штата федеральных служащих.

Среди них, например, Агентство США по международному развитию (USAID) — ведущая американская организация, ответственная за «экономическую помощь и помощь в развитии демократии». Ранее стало известно, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон согласился на предложение Белого дома сократить на 37% международную финансовую помощь и расходы на внешнеполитическую деятельность.

Ранее Reuters написал, что ознакомился с документом Министерства внутренней безопасности США, согласно которому цена стены, которую намерен строить Трамп, составит более $ 21 млрд — это в 1,5 раза выше изначальной оценки. Трамп во время предвыборной кампании называл стоимость в $ 12 млрд, а руководители республиканцев в конгрессе рассчитывали потратить $ 15 млрд. Представитель Белого дома тогда сообщила Reuters, что пока рано говорить о том, будет ли доклад МВБ взят за основу.

Увеличение военных расходов было одним из основных требований предвыборной кампании Трампа.

«Новый закон о восстановлении национальной безопасности позволил бы перестроить нашу армию, убрав секвестирование оборонных трат и расширив военные инвестиции», — гласила программа Трампа, опубликованная в конце октября, незадолго до президентских выборов.