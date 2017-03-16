DELFI: Рассерженные белорусы: Лукашенко — лопату, людям — зарплату 7 16.03.2017, 12:32

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Фото:Сергей Гудилин, «Наша Ніва»

Участники вчерашнего шествия в Минске заявили, что намерены прийти 25 марта на День Воли.

«Мы не дармоеды!» С таким и похожими лозунгами на улицы Минска в среду вышли белорусы, не согласные c проводимой в стране политикой властей, в первую очередь с так называемым декретом №3, который в народе окрестили «налогом на тунеядцев», пишет ru.delfi.lt.

С пяти часов вечера у кинотеатра «Октябрь» в центральной части Минска, неподалеку от Академии наук начали собираться люди. К началу акции их было уже порядка 2000 человек. Эту цифру назвали наблюдатели и журналисты, которые вели подсчет количества участников. Несмотря на то, что главные требования были большей частью экономического характера, звучали откровенные призывы к отставке Лукашенко, а подхваченный лозунг собравшимися «Жыве Беларусь» и призыв к Лукашенко «Уходи» звучали громко и уверенно.

«Лукашенко — лопату, людям — зарплату», «Не берись за яйца, берись за экономику», «Отвел от пропасти - довел по ручки», «Кто дармоед», «Не забудем декрет номер №3», «Сколько стоит белорусу президент» - с такими плакатами собирались митингующие.

Шествие носило мирный характер и было согласовано с властями оппозиционными движениями и партиями. Все же протест напрямую не ассоциировался с оппозицией, хотя ее представители активно выступали перед участниками акции.

«Я знаю Лукашенко очень хорошо. И Мясникович и его администрация эту дурость придумали, чтобы казну наполнить во время кризиса. В Беларуси многие выезжают зарабатывать в Польшу, Россию, по Европе. Это примерно полмиллиона человек, для Беларуси это много. Идея была содрать с них налог. Но вы понимаете, если человек уезжает и полгода его нет и по возвращению ему приходится платить ни за что», - утверждал Павел Знавец, бывший депутат Верховного совета, последнего легитимного парламента Беларуси.

По его словам, это возмутило людей, после чего «вся эта братия поняла, что сделала промашку». «Вроде бы уже этот декрет заморозили и положат потом под сукно, но самую активную часть общества это задело. Для многих, особенно в провинции, это большие деньги, по сути, ни за что. Поэтому народ выходит, я вижу, что люди перестали боятся», - рассказывал собеседник.

По словам Знавца, он в свое время преподавал в университете международное право и среди его студентов были два сына Лукашенко, сейчас один из них - советник по национальной безопасности, другой — глава спортивного клуба Лукашенко.

«Они тоже тунеядцы. Младший ни на что не способен, он прожигатель жизни и сейчас возглавляет президентский спортивный клуб, а старший числится советником», - говорил Знавец на фоне скандирования «Лукашенко уходи».

Давно акции протеста не были столь многочисленны. На этот раз среди протестующих были рядовые белорусы, которые не являются активными сторонниками оппозиции. В толпе также можно было наблюдать и подтянутых, спортивного вида молодых людей, которые ходили между демонстрантами. Люди говорили также, что там были и провокаторы. Однако самой милиции визуально было немного. Проезжавшие мимом машины сигналили, тем самым выражая свою поддержку участникам шествия.

«Я пришел, чтобы поддержать людей. В принципе меня это тоже рано или поздно коснется. Я недоволен, как и множество людей. Недоволен руководством нашего государства, политикой наших руководителей, налогами. Да вообще всей моралью, что тут еще сказать», - сказал мужчина среднего возраста, пожелавший остаться неизвестным. На акцию он пришел со своими друзьями. «Мы надеемся, что скоро декрет отменят. Но дело не только в декрете, дело во власти. Думаю, что нужно идти от главного: если власти не будет, то и декрета не будет», - утверждал другой собеседник Олег, который пришел на акцию с супругой.

«Настроения в Беларуси — противополжные власти. На самом деле Лукашенко никто не любит, и у людей наблюдается глухое раздражение», - продолжал мужчина.

«Мы ветераны протестного движения, поэтому всегда приходим на акции сопротивления диктатуре. Волнения будут становиться больше, никогда за последние годы ничего подобного не было. По всей стране в городах выходят люди на акции протеста. Толчком послужил абсурдный декрет №3, но к существующей власти накопилось много претензий. Так что это был повод, как говорится, белорусы долго запрягают, но быстро едут», - говорил мужчина средних лет по имени Леонид, который также стоял своими друзьями.

«Не работают институции, у нас все нарушается, и очень много вопросов, которые в государстве нужно решать. Например, с властью. Нужно ее менять», - рассказывала женщина.

Акция в Минске была согласована с властями. Похожие акции проходили в Могилеве и Гродно. На акцию собрались белорусы, не согласные не только с «Декретом №3», действие которого, кстати, после демонстраций протеста по всей стране был приостановлено, но и с политикой властей в целом. Люди скандировали «Лукашенко — уходи», «Свободу» и «Свободу политзаключенным». Можно было наблюдать также флаги политических движений, а также герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг Беларуси. Общее настроение было приподнятое, в воздухе не ощущалось никакой агрессии.

Когда колонна людей двинулась по пешеходной части улицы, впереди процессии несли обитый черным гроб, на котором было написано «Права человека», «Декрет №3! и «Конституция». Участники шествия рассказали, что намерены прийти 25 марта на следующую акцию протеста. Ожидается, что их будет намного больше.