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Британская Палата лордов приняла «поправку Магнитского»

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  • 16.03.2017, 13:06
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Суды могут замораживать британские активы иностранцев, нарушивших права человека в любой стране мира.

В Великобритании Палата лордов приняла так называемую «поправку Магнитского», позволяющую судам замораживать британские активы иностранцев, нарушивших права человека в любой стране мира. Соединенное Королевство стало третьей страной после США и Эстонии, принявшей так называемый «закон Магнитского» — по фамилии умершего в Москве юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, передает «Радио Свобода».

Принятые поправки дополняют законопроект об уголовных преступлениях в финансовой сфере, представленный еще в октябре прошлого года. Нововведения ужесточают контроль за деньгами, происхождение которых связано с криминальной деятельностью.

«Поправка Магнитского» в британском законодательстве аналогично принятому в 2012 году в США «закону Магнитского». Американский закон предполагает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. В него, кроме прочих, попали российские должностные лица, предположительно, причастные к смерти в московском СИЗО Сергея Магнитского —юриста британского инвестиционного фонда. Фигурантам «списка Магнитского» запрещен въезд в США. Подобный закон также действует с 2016 года в Эстонии.

Ранее Charter97.org сообщал, что Шуневич, Ермошина и Лукашенко могут попасть под «акт Магнитского».


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