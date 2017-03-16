Синоптики: В пятницу ожидается до +11 градусов 2 16.03.2017, 13:45

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Фото: weni.ru

В Беларуси 17 марта будет преимущественно без осадков.

В пятницу, 17 марта, ожидается туман и до плюс 11, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу осадки, в основном дождь.

Ночью и утром в некоторых районах туман, слабый гололед. Ветер ночью слабый, днем юго-западный 5-10 м/с, по северо-западу порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 2. Днем будет 5-11 тепла.