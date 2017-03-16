Байнет говорит «Баста!» 8 16.03.2017, 13:54

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Фото: Сергей Гапон/AFP

Белорусы активно включились в подготовку акции, которая должна пройти 25 марта в Минске.

Каждый день в соцсетях появляются картинки, баннеры и демотиваторы, которые призывают сопротивляться беспределу, творящемуся в стране, и прийти на Марш рассерженных белорусов в День Воли, пишет сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Сообщество «Движ Баста!», которое насчитывает более 25 тысяч подписчиков «ВКонтакте», собрало лишь некоторые примеры народного творчества:

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.