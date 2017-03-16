закрыть
16 марта 2017, четверг, 17:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Байнет говорит «Баста!»

8
  • 16.03.2017, 13:54
  • 7,783
Фото: Сергей Гапон/AFP

Белорусы активно включились в подготовку акции, которая должна пройти 25 марта в Минске.

Каждый день в соцсетях появляются картинки, баннеры и демотиваторы, которые призывают сопротивляться беспределу, творящемуся в стране, и прийти на Марш рассерженных белорусов в День Воли, пишет сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Сообщество «Движ Баста!», которое насчитывает более 25 тысяч подписчиков «ВКонтакте», собрало лишь некоторые примеры народного творчества:

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.


Мнение

Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой