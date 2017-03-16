Евразийские гномы разбиты в битве за Нидерланды 4 Алексей Мельников, «Эхо Москвы».

16.03.2017, 13:59

8,504

АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

Путинские планы на Nexit провалились.

Они сидели под звездами Кремля – ждали и надеялись под зелёной сталинской лампой, что Вилдерс победит, Европа вновь, как после «Брекзита», зашатается, их французская «Мариночка» получит глоток кислорода и рванется к победе на апрельских выборах во Франции.

Словно карикатурный Ленин в фильме Ежи Кавалеровича «1920» они говорили: «Сегодня Голландия, завтра Франция, затем разделённая Европа и, наконец, весь мир!».

Они хотели такого разделённого европейского мира, который позволит им обогащаться на России, править в России, передавая влияние и власть своим детям, — вечно. Они хотели красть, врать и лицемерить — разделять и властвовать. Голландия должна была вчера. поднять победное знамя их вчерашнего Трампа в Европе.

Не вышло. В два часа ночи по Москве пришли шокирующие вести, что их Вилдерс совершенно разбит и в беспорядке отступает. Продул «евразийский мир».

Отбой, отбой, отбой.

Но это – победа тактическая. Не стоит обольщаться. Правильнее будет сказать – Европа (а она сегодня может быть только единой Европой) в этот раз, как и в сражении за Австрию, — устояла.

Сегодня достигнута только передышка.

Ни одна проблема нашего мира не решена – социальное неравенство, отсутствие возможностей для большинства, недоверие людей к политикам, разделение мира, и, главное — отсутствие образа будущего, к которому следует стремиться.

В Москве серое, холодной, победное мартовское утро взглянуло с улыбкой из-под нависших бровей-туч на город — просыпающийся от долгой зимы, ждущий яркого весеннего Солнца, необъятного неба, кипящий торопливо идущими на работу людьми – трудовым обществом, ограбленным воровской российской системой.

Погасла в Кремле сталинская лампа. Лимузины развезли по домам недовольных обитателей дома за стеной из красного кирпича. Евразийские гномы едут спать. Мир снова шагнул над их головами.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»