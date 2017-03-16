Власти хотят заставить владельцев агроусадеб заниматься огородами 14 16.03.2017, 14:11

4,828

Снимок используется в качестве иллюстрации

Вести личное подсобное хозяйство можно будет только на специально отведенной для этого территории.

Некоторые владельцы агроусадеб переживают: в указе об агроэкотуризме хотят прописать, что вести личное подсобное хозяйство можно будет только на специально отведенной для этого территории. Хозяева не понимают: «Зачем брать дополнительный участок земли, если растить огурцы и помидоры можно и на придомовой территории?». В Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма парируют: ни о каких нововведениях речь не идет. Эта норма была и раньше. Просто хозяева усадеб ее нарушали, пишет tut.by.

Напомним, в октябре прошлого года на сайте Минспорта и туризма разместили для обсуждения проект указа Лукашенко по внесению изменений в законодательство об агроэкотуризме. Позже премьер-министр Андрей Кобяков распорядился вернуть указ № 372 на доработку. А также создать специальную рабочую группу, в которую вошли и хозяева некоторых усадеб: Анатолий Ганец, Георгий Грибов, Михаил Макей. Группа работала больше двух месяцев.

— Если эту норму внесут, нам просто придется закрыться, — говорит Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы «На Заречной улице» Кобринского района. — В Министерстве хотят, чтобы мы кормили туристов помидорами-огурцами со своих грядок, но свой огород у меня есть и на придомовой территории — тут и овощи растут, и куры бегают. Зачем мне еще отдельный надел для личного подсобного хозяйства? Да и как владелец усадьбы может вырастить всю еду для туристов? Яйца, сыр, молоко, творог — я, например, сейчас покупаю у местных жителей. Что здесь плохого? Ведь основная функция агроусадеб — организация досуга.

К тому же, говорит Алла, рядом с ее усадьбой нет свободной земли. Надел, если и можно получить, то за несколько километров от дома.

— Мы находимся в природоохранной зоне. И просто так взять тут какой-то приличный кусок земли никто не даст, а брать его где-то в пяти километрах от дома я не буду, — не скрывает эмоций собеседница.

Параллельно Алла еще и координатор кластера «Мухавецкая кумора», в который входит 12 агроусадеб в Кобринском и Жабинковском районах. Она говорит, что ни одна из этих усадеб не имеет «специально отведенной территории» для личного подсобного хозяйства. У всех только придомовая территория: у кого-то из хозяев на ней огороды, у кого-то беседки и детские площадки.

— Я так понимаю, смысл этой нормы — отделить гостинично-ресторанный бизнес от агроусадеб, — рассуждает Алла. — Думаю, многим хозяевам больших комплексов не составит труда взять участок для «птички». Но зачем? Чтобы там рос бурьян?

«Если хозяев усадеб загрузят личным подсобным хозяйством, значит, их нагрузят еще одной профессией»

Георгий Грибов, хозяин усадьбы «Млынок» в Каменецком районе, входил в рабочую группу, которая занималась доработкой указа.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото с сайта vuste.by

— Некоторые специалисты, которые работали над поправками, считают: настоящий агроэкотуризм — это крестьянский дом с большим хозяйством. И вот люди из города приезжают туда на гусей и курочек посмотреть, — говорит Георгий Грибов. — Звучит красиво, но мы изначально пошли другим путем. Люди строили усадьбы не из сельских домов среди деревни, а получали участки на голом месте, возводили мощные комплексы. Там грядок не было и нет. Вместо них — газон, цветы, детские постройки. Вот у этих хозяев и могут возникнуть проблемы.

По словам Георгия Грибова, туристу все равно, где выросла картошка, которой его угощают.

— Мы не против, должны быть и сад, и огород. Но ведь во многих агроусадьбах все это возле дома есть, зачем тогда отдельная земля? — задается вопросом собеседник. — А что будет, если участка поблизости не найдется? Как тогда заставить людей вести хозяйство за несколько километров от дома? А пустовать земля тоже не может: если власти заметят, что участок не используется, его могут забрать.

Валерия Клицунова, руководитель общественного объединения «Отдых в деревне», поясняет: информация про личное подсобное хозяйство есть и в старой редакции указа.

— Там написано: «ведущие личное подсобное хозяйство», но на какой земле — не сказано, — говорит Валерия Клицунова. — В новой редакции формулировку конкретизировали: «ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных для этих целей».

Однако, говорит Валерия, есть вопрос в законности этой нормы.

— Хозяева усадеб не считаются «тунеядцами». Владельцы личных подсобных хозяйств — тоже, — перечисляет собеседница. — Выходит, если хозяев усадеб загрузят личным подсобным хозяйством, значит, их нагрузят еще одной профессией. Но почему люди должны выполнять две работы?

По словам Валерии, проблема легко решается. Достаточно лишь убрать из формулировки в поправках слова «на специально отведенной для этого территории» или прописать «ведущие ЛПХ на земельных участках, предоставленных для этих целей, либо производящие сельхозпродукцию на придомовой территории».

«Превратили агротуризм в развлекательный комплекс: приезжайте, устраивайте корпоративы»

В Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма считают, что информация относительно личного подсобного хозяйства не нововведение.

Снимок используется в качестве иллюстрации

— В действующем указе № 372 четко написано: заниматься агроэкотуризмом могут люди, которые ведут личное подсобное хозяйство. Это значит: владельцы агроусадеб, которые не занимаются ЛПХ, нарушают закон, — говорит Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма. — Спросите, зачем хозяину усадьбы грядки? Чтобы угощать гостей продуктами со своего огорода, а не из магазина. Конечно, мы понимаем, что ЛПХ не всегда реально. Придомовое хозяйство тоже имеет право на жизнь, поэтому мы ищем правильную формулировку для документа.

— Владельцы агроусадеб говорят, что это нереально — и гостей развлекать, и на грядках работать…

— А нужно успевать. Конечно, полностью накормить человека продуктами с грядок невозможно, но хоть что-то должно быть. А то превратили агротуризм в развлекательный комплекс. Сдают коттедж в аренду: приезжайте, устраивайте корпоративы. Но это не сельский туризм. Своим гостям хозяева усадеб должны показать и рассказать, что такое деревня.

Вчера Валерия Клицунова сообщила: «Кажется, нас услышали». В последней версии поправок написали: «агротуризмом могут заниматься физические лица, постоянно проживающие в жилом доме в сельской местности, малых городских поселениях, имеющие земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслуживания жилого дома и производящие сельскохозяйственную продукцию, и (или) ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных для этих целей».

— Но эта формулировка пока в процессе согласования, — отметила собеседница. — Есть ведомства, которые с этим не очень согласны. Поживем — увидим.