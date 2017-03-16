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Королева Великобритании одобрила закон о Брексите

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  • 16.03.2017, 14:27
  • 11,510
ФОТО: AP

Ранее законопроект был одобрен обеими палатами британского парламента.

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза, сообщает bbc.com.

Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие Статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента.

Согласно Статье 50 Лиссабонского договора, каждая страна- член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.


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