Королева Великобритании одобрила закон о Брексите

Королева Великобритании одобрила закон о Брексите1
- 16.03.2017, 14:27
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Ранее законопроект был одобрен обеими палатами британского парламента.
Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза, сообщает bbc.com.
Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие Статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента.
Согласно Статье 50 Лиссабонского договора, каждая страна- член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.