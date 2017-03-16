«Шунявки» попадают под закон Магнитского 25 16.03.2017, 14:47

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Фото: tut.by

25 и 26 марта у белорусов есть шанс полностью изменить свою жизнь.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- 15 марта в Минске прошел 5-тысячный «Марш нетунеядцев». Массовые акции состоялись также в Гродно и Могилеве. Какое у вас впечатление от последних маршей протеста?

- Властям не удается сбить масштаб и географию народных выступлений. Понятно, что так, как раньше, в Беларуси уже не будет. В любом случае, ситуация изменилась. Власть пытается действовать старыми методами, но они уже не работают.

Ситуация в стране радикально изменилась: все понимают, что люди выходят непосредственно против Лукашенко и его очень узкой клики прихлебателей. И мнение белорусского народа «Лукашенко, уходи!» слышит не только диктатор, но и Беларусь, и весь мир.

- Акции 15 марта закончились жесткими задержаниями некоторых участников. Как вы прокомментируете действия властей?

- Власть, как обычно, поступает подло. Сначала в Гродно к людям вышел «смотрящий» за городом, а в Могилеве – другая скандальная личность, называющая себя членом «верхней палатки». А потом дается приказ о задержании участников акций.

Таким образом, власти действуют как всегда – подло. А способы задержания участников акций протеста уже можно трактовать как преступление. Безусловно, это будут уже решать суды новой свободной Беларуси. Но по внешним признакам, когда люди в штатском без предъявления документов с применением силы захватывают людей, избивают их, невзирая на возраст, состояние здоровья и пол, и забрасывают в машины без номеров – это однозначно можно квалифицировать как похищение людей и превышение полномочий. А это довольно серьезные статьи Уголовного кодекса.

- У вас огромный опыт участия в уличных протестах. Что вы посоветуете делать в подобных ситуациях?

- На самих акциях примером может служить Пинск, когда народ отбил у «титушек» блогера Максима Филипповича. Люди должны сразу бросаться на помощь своим, кричать «Милиция!», привлекать внимание журналистов, окружать этих людей в штатском. Надо защищать своих.

Я даже хочу сказать, что если люди, которые нападают, не предъявляют удостоверений, против них тоже можно применять физическую силу с целью самозащиты. Такой вариант в массовой ситуации вполне возможен.

Когда вы оказались уже у них «в плену», в машине, надо вести себя спокойно, насколько это возможно. Стоит попытаться обратиться к их человеческим чувствам и требовать соблюдения закона. Если видите, что это не помогает, лучше просто молчать до момента, пока вы не окажетесь рядом с людьми в форме, которые представились и пояснили, что происходит. Действовать надо так, чтобы нанести себе минимальный ущерб от людей в штатском.

Во-вторых, надо фиксировать все, что возможно: как выглядят эти люди, как они себя называют, в какой машине едут, куда вас везут, кто вас первый допрашивал. И в протоколе допроса отметить, что против вас применялись незаконные методы и вы требуете расследования. При передаче дела в суд на это будет обращено внимание. Даже у нас в Беларуси были случаи, что при таких обращениях суды откладывали решение этого дела или вообще его отменяли.

- В том же Пинске на акции протеста люди требовали полной люстрации для всех исполнителей приказов незаконной власти. По вашему мнению, получится привлечь к ответственности всех нападающих на людей «титушек» в штатском?

- Думаю, да. Не могу сказать, в течение какого времени это произойдет, но наиболее одиозные будут отстранены от должностей сразу.

Я хочу напомнить, что фамилии нескольких сотен подручных Лукашенко, которые попадали под санкции ЕС и США, хорошо известны. Абсолютное большинство из них – это так называемые «шунявки»: сотрудники МВД, КГБ, люди, которые издевались над лидерами Площади-2010 и ее участниками, сотрудники пенитенциарной системы, наиболее распоясавшиеся начальники тюрем и «зон», оперативные работники колоний.

У белорусских правозащитных организаций накоплена огромная база данных по этим людям, которые нарушали закон. А тем более, их фамилии известны по санкционному списку Евросоюза.

Сейчас лидеры оппозиции обращаются к Евросоюзу с тем, чтобы вернуть эти санкции, добавив к ним новых распоясавшихся милиционеров и сотрудников спецслужб.

Все эти «шунявки» не понимают, что они «попали». Они попали под закон Магнитского, который теперь имеет универсальный характер . Он уже принят в США, его утвердил парламент Великобритании. В декабре Сенат США придал этому закону универсальный характер, распространив его действие на другие страны. Англосаксонское правосудие – очень разумное, и под закон Магнитского попали исполнители пенитенциарной системы России, чиновники и даже связанные с властью бизнесмены.

Этот закон сейчас распространяется против всех людей и стран, которые грубо нарушают международные обязательства и собственные законы.

Хочу еще раз напомнить: месть – это блюдо, которое подают холодным. Когда мы оказались после выборов 2010 года в тюрьме КГБ, я сказал начальнику тюрьмы на допросах: вы все попали, потому что здесь огромное количество журналистов и писателей. Вы все станете персонажами книг, документальных фильмов, уголовных процессов.

Тогда они пытались посмеяться над этим, но их фамилии на десятилетия войдут в историю. Их дети и внуки будут под постоянным прессом тех действий, которые творят эти люди. Они сегодня не до конца понимают это. Но нам надо фиксировать всех этих подонков – смартфоны вполне позволяют это делать.

- Николай Статкевич пригласил на День Воли 25 марта в Минске посла Великобритании и постпреда США в Беларуси и заверил их, что акция будет мирной и ненасильственной. Что бы вы хотели сказать белорусам накануне 25 марта?

- Я уверен, что 25 и 26 марта в Беларуси произойдут исторические события. У белорусов есть шанс серьезным образом изменить жизнь в стране и свою личную жизнь.

Если 25 марта выйдет мало людей – значит, издевательства ментов и «титушек» будут продолжаться. Если выйдет много – начнется отсчет изменениям в Беларуси. Жизнь белорусов находится в их собственных руках.

Единственное, что хочу сказать: надо быть мужественными и ответственными. Поэтому надо приглашать на акцию своих друзей и знакомых. В первую очередь, надо выйти на Площадь мужчинам и молодым мужчинам.

Хочу напомнить, что во многих постсоветских и постсоциалистических странах после мирных изменений к власти приходили люди, которые были участниками протестов, которые сидели в тюрьмах. Именно бывшие политзаключенные потом становились политической элитой.

Даже в Украине сегодня в правительстве и Верховной раде большая половина людей – это активные участники Евромайдана. И что бы там ни говорили, изменения в стране-соседке есть.

Но мы, как более спокойные люди, добьемся изменений мирным способом.

В свое время Бархатная революция в Чехословакии начиналась с того, что власти подавили мирную молодежную акцию. Десятки молодых людей были арестованы и избиты. И чехи и словаки поднялись на защиту своих детей, и через месяц на улицах уже были миллионы и режим пал.

Сейчас в Беларуси подобная ситуация.