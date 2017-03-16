У пинских предприятий нет денег на налоги 6 16.03.2017, 14:36

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Задолженность пинских предприятий по налогам составляет более $ 460 тысяч.

Этой теме было посвящено аппаратное совещание в Пинском горисполкоме. Наибольшая задолженность перед бюджетом - это неуплата налога на добавленную стоимость и налога на землю. На 1 марта 103 хозяйственные субъекта, работающие в городе, не заплатили налогов на 882 тыс. рублей (около $ 460 тыс.), передает «Белсат».

На совещании ради примера была приведена ситуация на Пинском судостроительном заводе. У предприятия нет заказов, поэтому нет денег на уплату налогов. Из-за этого одно из зданий завода забрало государство и выставило на продажу, чтобы закрыть задолженность перед бюджетом.