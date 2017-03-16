закрыть
16 марта 2017, четверг, 17:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украина ввела санкции против российских банков

1
  • 16.03.2017, 14:49
  • 5,205

Санкции будут действовать один год.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил введение санкций против «дочек» российских государственных банков. Ограничения ввели в отношении дочерних отделений Сбербанка, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка, передает «Радио Свобода».

В сообщении на сайте Порошенко сказано, что перечисленным банкам запрещено выводить деньги из Украины. Санкции будут действовать один год.

В среду Совет национальной безопасности Украины поручил Национальному банку и Службе безопасности в течение суток внести предложения по введению санкций в отношении дочерних отделений российских банков в стране. Предложение было связано с решением российского Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты.


Мнение

Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой