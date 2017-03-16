закрыть
16 марта 2017, четверг, 17:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На 19 белорусских вокзалах появится бесплатный Wi-Fi

7
  • 16.03.2017, 14:50
  • 15,553

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут абоненты любого мобильного оператора, которые пройдут авторизацию.

В холлах и залах ожидания железнодорожных вокзалов крупнейших городов Беларуси развернут зоны бесплатного Wi-Fi. Проект запускает мобильный оператор МТС совместно с Белорусской железной дорогой, пишет tut.by.

Бесплатно в интернет смогут попасть посетители железнодорожных вокзалов в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Бресте, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке.

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут абоненты любого мобильного оператора, которые пройдут авторизацию. Подключение будет возможно после подтверждения личности через SMS.

Хот-споты с интернетом появятся в залах ожидания и холлах вокзалов. Скоростной доступ в сеть обеспечат при помощи 4G и оптических каналов. Оператор сообщает, что проект реализуют к лету, не уточняя сроки.


Мнение

Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой