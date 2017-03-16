Андрей Стрижак: Пик протестов будет 25 марта в Минске и 26 – в Гомеле и Витебске 4 16.03.2017, 14:59

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Андрей Стрижак

Власть не оставила людям никакого другого варианта, кроме как выходить на улицу.

Протестная волна, которую власти сейчас активно избивают, тем не менее идет к своему пику, считает активист Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Андрей Стрижак.

«Прогнозирую, что самыми массовыми акции будут в столице, Гомеле и, возможно, в Витебске. Протестные настроения в столице и регионах схожи, но есть разница в тех, кто выходит на эти митинги. Если в Минске есть традиционная прослойка демократически настроенных граждан, которые сейчас сильно разбавлены «тунеядцами», то в регионах это отчасти именно «тунеядцы» - люди, которые раньше никогда не выходили на площадь и еще вчера поддерживали действующую власть», - заявил Андрей Стрижак «Радыё Свабода».

Активист считает, что власть не оставила людям никакого другого выхода, кроме как выходить на улицу.

«Я считаю, что выходить 25 марта нужно, так как власть не оставила нам ни одного правового механизма противостояния декрету № 3.

25 тысяч подписей, собранные нашим профсоюзам, которые были отправлены в администрацию Лукашенко, власть фактически выбросила в мусорное ведро, та же участь постигла и наш новое обращение уже в Конституционный суд. Судьи Конституционного суда считают, что налог на «тунеядство» допустим в нашей стране. Сейчас единственный механизм - выходить на Площадь и объединяться вокруг организаций, защищающих права граждан, как, например, наш независимый профсоюз».