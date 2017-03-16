Алина Талай провела урок белорусского языка в Орше 2 16.03.2017, 15:07

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Вместе со спортсменкой учителем для школьников стал ведущий «Падарожжа дылетанта» Юрий Жигамонт.

Известная белорусская легкоатлетка, бронзовый призер чемпионата мира в Пекине в беге на 100 м с барьерами и чемпионка Европы в закрытых помещениях в беге на 60 м с барьерами Алина Талай провела в Орше урок в рамках проекта «Чытаем па-беларуску з velcom», сообщает БелТА.

Вместе со спортсменкой наставниками для оршанских школьников стали ведущий «Падарожжа дылетанта» Юрий Жигамонт и детская писательница Алена Масло.

В программе приняли участие пять учреждений образования, в том числе родная школа известной белорусской бегуньи.

Алина Талай провела интерактивные занятия с детьми на белорусском языке на знание спортивных терминов, приняла участие в игре «Переводчик» и показала видео своих выступлений. Легкоатлетка также рассказала младшим школьникам о том, почему важно разговаривать на белорусском языке и уважать родную культуру.

«Была приятно удивлена тем, как хорошо школьники знают белорусский язык. Поэтому впечатления от уроков только самые приятные», - отметила Алина Талай.

Впервые спортсменка выступила в роли приглашенного учителя проекта осенью 2016 года. В настоящее время в занятиях проекта приняли участие более 17 тыс. школьников из 140 учреждений образования Беларуси.