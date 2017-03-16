Капитуляция «Газпрома» 3 Виталий Портников, Крым.Реалии

16.03.2017, 15:57

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Виталий Портников

Вера в то, что газ является не товаром, а оружием, сыграла с российскими политиками злую шутку.

Европейская комиссия и «Газпром» пришли к согласию на условиях, которые в Москве считают компромиссными. Но на самом деле это капитуляция российского газового монополиста перед Европой. «Газпром» вынужден был отказаться от сырья как от энергетического оружия, с помощью которого Кремль десятилетиями шантажировал европейцев и пытался влиять на политику соседних стран.

Инструментарий этого влияния хорошо известен. В одних случаях местная элита коррумпировалась с помощью дешевого сырья – как в Украине. В других – с помощью дороговизны – так происходило со странами Балтии. При этом покупать более дешевый газ, который «Газпром» мог в это же время продавать соседям «наказанных», означало нарушать контракт. Давайте вспомним, какие скандалы закатывали российские «газовые генералы», когда европейцы начали продавать Украине свои газовые «излишки». Так вот, теперь всему этому приходит конец. И не от хорошей жизни. «Сланцевая революция», над возможными результатами которой еще несколько лет назад смеялся глава «Газпрома» Алексей Миллер, диктует свои правила. Конкуренция усиливается с каждым днем, и российскому концерну важно теперь не столько сохранить цену, сколько не потерять рынок.

Вера в то, что газ является не товаром, а оружием, сыграла с российскими политиками злую шутку. Постоянными конфликтами с Украиной и странами Балтии «Газпром» убедил европейцев в том, что сотрудничество с ним – это не бизнес, а зависимость. В результате возникла европейская политика диверсификации поставок, которая уже сейчас дает ощутимые плоды. Когда в украинском Крыму открыли крупные газовые месторождения, в Москве их предстоящую разработку восприняли как сигнал того, что Украина «сорвется с крючка». Крым аннексирован, месторождения украдены вместе с пресловутыми «вышками Бойко», а Украина проживает зимы без закупок российского газа. Крючок оказался фальшивым.

Между тем, все могло бы быть совершенно иначе. Если бы Кремль не превратил газ в политическое оружие, европейцы могли бы еще долго не задумываться о поиске альтернатив. Более того, они могли бы содействовать «Газпрому» в прокладке новых маршрутов и сохранению клиентуры в эпоху сланцевого газа. Если бы с помощью «Газпрома» Россия не пыталась превратить Украину в энергетическую колонию, не было бы никакого реверса, а в неаннексированном Крыму «Газпром» и «Нафтогаз» могли бы сотрудничать и получать неплохую прибыль. Но это если газ – бизнес, а не война.

А в российском случае мы имеем дело именно с войной. Фирмы-прокладки, непрозрачные контракты, трата миллиардов долларов на альтернативные маршруты доставки, которые прокладывались лишь с целью обойти Украину и выполнить задание настоящего хозяина «Газпрома» – Владимира Путина.

И вот результат – фактический отказ от всей политики последних десятилетий. Отказ, который продиктован страхом потери столь необходимых российскому режиму в нынешней непростой ситуации средств. Получается, что хозяин сам выстрелил себе в ногу.

Виталий Портников, Крым.Реалии