закрыть
16 марта 2017, четверг, 17:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В штаб-квартире МВФ в Париже прогремел взрыв

  • 16.03.2017, 16:15
Фото: Getty Images

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом.

В представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел взрыв, один человек ранен, передает русская служба BBC.

По предварительным данным, бомба была заложена в небольшой почтовый конверт, об этом сообщает французская полиция. Как уточняют AFP и BFM TV, легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.

AFP отмечает, что в конверте, по предварительным данным, могла быть петарда. Ответственность за взрыв взяла на себя греческая леворадикальная группировка "Заговор пожарных".

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом.

В качестве меры предосторожности из офиса МВФ на авеню Йена в XVI округе Парижа эвакуировали нескольких сотрудников. На месте происшествия работают полицейские.

Фото: Getty Images

МВФ наряду с Европейской комиссией и Европейским центральным банком (ЕЦБ) помогал греческому правительству после того, как оно приблизилось к дефолту по своим долгам.

Накануне в министерстве финансов Германии нашли подозрительный сверток, в котором оказалось взрывное устройство. Полиции пришлось проводить частичную эвакуацию здания. Пострадавших не было.


Мнение

Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой