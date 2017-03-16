13 эффективных способов заставить интернет работать быстрее 1 16.03.2017, 16:24

Кроме очевидных способов существуют и другие приемы, помогающие улучшить качество интернет-соединения.

Каждый день мы пользуемся интернетом на работе и дома, и наверняка многие из нас хотели бы, чтобы файлы и страницы загружались быстрее.

Кроме очевидных способов существуют и другие приемы, которые помогут улучшить качество интернет-соединения, пишет adme.ru.

Очистите кеш вашего телефона.

Когда кеш-память заполнена, она замедляет работу телефона, и из-за этого скорость интернета падает. Можно очистить все приложения по отдельности вручную или скачать специальную программу и удалить все сразу.

Удалите все ненужные приложения.

Многие приложения, которые вы почти не используете, существенно замедляют скорость интернета. Лучше удалить все виджеты, которыми вы не пользуетесь, с экранов. Ведь даже работая в фоновом режиме, они расходуют значительный объем трафика.

Включите режим чтения в браузере.

Если вам не нужны изображения и вы занимаетесь поиском только текстовой информации, включите текстовый режим в своем браузере и отключите изображения. Так страницы будут гораздо быстрее загружаться.

Смените браузер.

Веб-браузер вашего мобильного телефона также влияет на скорость вашего интернета. Существует множество мобильных веб-браузеров, но некоторые работают гораздо быстрее.

Проверьте настройки сети.

Для этого нужно перейти в настройки и найти настройки мобильной сети. Точное название меню будет отличаться в разных устройствах. Вам нужно убедиться, что телефон подключен к сети правильного типа и что он не ограничен только 2G или 3G. Большинство районов мира работают в сетях GSM/ WCDMA/ LTE — попробуйте для начала их. Если они не работают, посмотрите, какую использует ваш регион. Главное — это активировать лучшую широкополосную технологию.

Правильно разместите сетевой маршрутизатор и сократите расстояние между ним и компьютером.

Причиной низкой скорости соединения может быть слабый сигнал Wi-Fi-роутера. Чтобы это исправить, лучше поставить компьютер и маршрутизатор как можно ближе друг к другу. Для роутера лучшее место — ближе к центру дома, в идеале на стене или на высокой полке. Насколько это возможно, подальше от соседского Wi-Fi-роутера, от кабелей питания, беспроводных телефонов, компьютерных проводов, микроволновых печей, видеонянь и галогенных ламп. Ведь такие провода и волны могут создавать помехи при приеме радиосигналов.

Сканируйте компьютер антивирусом как минимум раз в неделю.

Вирусы способны не только создать угрозу утечки ценной информации, но и снижают скорость интернет-трафика.

Оптимизируйте кеш.

Браузеры сохраняют данные сайтов в кеше, чтобы в дальнейшем быстрее открывать страницы. Если кеш переполнен, это снижает производительность браузера.

Отключите обновления, которые не нужны в данный момент.

Отчасти скорость снижается во время работы сторонних программ, особенно когда они обновляют свою версию. Увеличить скорость интернета можно при помощи отключения неиспользуемых программ.

Блокируйте рекламу на сайтах.

Блокировка рекламы — это возможность скрыть нежелательные рекламные ссылки и баннеры. Ведь эта информация занимает до 70 % «веса» страницы и заметно снижает скорость соединения. Отключить рекламу на сайтах можно в настройках антивируса или при помощи специальных программ.

Проверьте, стоит ли пароль на Wi-Fi.

При раздаче интернета по Wi-Fi его скорость будет делиться на всех подключенных. Поэтому если к вашему Wi-Fi подключено одновременно 20 человек, а максимальная скорость — 20 мегабит в секунду, то каждый получит лишь 1 мегабит. Чтобы избежать этого, достаточно поставить пароль на вашу Wi-Fi-сеть.