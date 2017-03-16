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Журналисты узнали могилевского полковника

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  • 16.03.2017, 16:47

Видео с задержанием после «Марша нетунеядцев» в Могилеве шокировало белорусов.

Belsat.eu распознал милиционера, который руководил задержанием, более похожим на похищение. Он виден на видеозаписи задержания, это заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Могилевского облисполкома, полковник милиции Волков Сергей Семенович.

Полковник милиции Сергей Волков

Люди заблокировали дорогу не милицейскому автомобилю, который в итоге увез задержанного участника акции, в то время, как милиционеры начали задерживать других лиц.

На вопрос журналиста, что происходит, и на предложение представиться Сергей Волков только повторял: «Не мешайте, не мешайте, не нарушайте правила».

После Марша нетунеядцев в Могилеве, по информации правозащитного центра «Весна», задержали 8 человек.


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