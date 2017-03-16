Эксперт рассказал о том, как летать за 5 евро 16.03.2017, 16:52

Невероятно низкая цена на авиабилет – это прекрасно, но нужно внимательно оценить все остальные факторы.

Флот Ryanair насчитывает около 400 самолетов, которые летают по более чем 200 направлениям. Это крупнейший лоукост-перевозчик в Европе, заставивший пересмотреть подходы к ведению бизнеса все европейские традиционные авиакомпании. Но при этом за ирландским бюджетным перевозчиком закрепился имидж "скотовозки" (хотя в последние два-три года они совершили существенный прогресс с точки зрения сервиса, и все-таки повернулись лицом к пассажиру), пишет блогер Александр Чебан.

Так чего же ожидать пассажиру, купившему билет за 5 евро? Раскладу по полочкам на примере недавнего полета как раз за такую сумму.

1. Стоимость билета

Ryanair действительно продает очень много билетов за 5-20 евро по огромному количеству направлений. Причем купить их по такой цене можно даже за 3-4 дня до полета, в том числе в выходные дни. Правда, бывает и наоборот: на прошлой неделе я столкнулся с необходимостью приобрести авиабилет за два дня до вылета, Swiss с пересадкой в Цюрихе обошелся в 200 евро, а прямой Ryanair стоил более 400.

Впрочем, мое знакомство с Ryanair когда-то началось с билета, стоимостью ноль евро (нулевой тариф + ноль евро сборов). Так я летал дважды, заплатив только за чек-ин в аэропорту - 5 евро. (Это было давно, сейчас правила другие и виза-чек бесплатна. Летел без регистрируемого багажа, так как я не гражданин ЕС).

Очень интересной отличительной чертой Ryanair, в сравнении с другими лоукостами, является практически постоянное наличие самых дешевых билетов по очень многим направлениям – даже в ближайшие 2-3 недели. У остальных перевозчиков дешевые билеты необходимо бронировать за несколько месяцев.

Все остальное – дополнительные услуги. Но тут все непрозрачно для новичка.

Багаж

Стоимость багажа варьирует от расстояния – 15-55 евро за одно место на 15 кг, место на 20 кг стоит на 10-15 евро дороже. Стоимость багажа для детей на 50% ниже. Соответственно, можно себе купить багаж 15 кг, а ребенку – 20 кг (но со скидкой 50%). Это неочевидно - просто не спешите, будьте внимательны при выборе.

Перед вылетом Ryanair может предлагать онлайн скидки на багаж, так что не спешите покупать багаж сразу - это можно сделать онлайн и перед вылетом. Каждый дополнительный килограмм сверх нормы обойдется в 10 евро. Лыжи - 45 евро. Это дороже, чем у всех остальных в Европе.

Ручная кладь

Две сумки бесплатно! Стандартная и маленькая. Это действительно очень широкий шаг навстречу пассажирам на фоне соответствующих ограничений у других перевозчиков - WizzAir, WOW, Победа.

Выбор места

Платный. Во время онлайн-регистрации, которая открывается за 30 дней до вылета, вы можете выбрать себе место за 3-11 евро. За четыре дня до вылета места назначаются автоматически, и вы не платите за него дополнительных денег.

Регистрация онлайн в аэропорту

Не распечатали посадочный? В аэропорту регистрация обойдется вам в 45 евро.

Если вы в пути, не сделали этого, всегда дешевле подойти на ресепшн отеля и распечатать посадочный.

Visa check

Даже если вы летите внутри ЕС, где никто и никогда не проверяет визу (часто не проверяют и паспорт), у Ryanair есть обязательная проверка визы для тех, кто не является гражданином стран EC. Поэтому вначале обязательно пройдите с распечатанным посадочным на стойку регистрации, а затем идите на контроль авиационной безопасности. Подобного маразма нет ни у одной другой авиакомпании в Европе.

Обратите внимание на ваш посадочный: если вы NON-EU гражданин, вверху написано обязательное условие о Visa-check.

Сайт

Сайт Ryanair сейчас выглядит очень дружественным к пользователю, раньше было значительно хуже. Но все сделано так, чтобы вы купили как можно больше услуг и поменьше вникали в детали.

Полный список актуальный цен на все дополнительный услуги здесь.

2. Аэропорт

В Европе Ryanair, в подавляющем большинстве случаев, летает в неосновные бюджетные аэропорты. Они маленькие, простые и без изысков, но часто находятся так далеко от того места, где вам нужно быть, что стоимость переплаты за трансфер (и все остальное) нивелирует низкую цену на билет.

Аэропорт Милан-Бергамо. Где Милан, а где - Бергамо?!

3. На борту

Салон Ryanair выглядит очень вызывающе - кричащий желтый цвет и обилие рекламы. Раньше была еще и аудиореклама, а также лотереи. Сейчас этого нет. Новые самолеты комплектуются салоном в спокойных сдержанных темных цветах, то есть, даже здесь авиакомпания делает шаг навстречу пассажирам. Конкуренция на рынке лоукост-перевозчиков стимулирует - салон WizzAir или EasyJet визуально приятнее.

4. Стыковки с другими рейсами

Как и большинство лоукост-перевозчиков, Ryanair не предлагает стыковок. Это point-to-point перевозчик. Но если вы планируете стыковку с рейсом другой авиакомпании, а, может, и в другом аэропорту, будьте очень внимательны, желательно закладывайте ее на другой день, ведь расписание может поменяться, самолет опоздать и т. д.

Всегда считайте все составляющие: очень часто покупка авиабилета у традиционной авиакомпании может оказаться одинаковой по стоимости с дешевым лоукостом, а риски со стыковкой уже лежат на чужих плечах.

5. Пунктуальность

Самолет не должен стоять, поэтому абсолютно все в системе координат Ryanair способствуют уменьшению времени между рейсами и экономии на дополнительных сервисах. К примеру, самолет не всегда обслуживает клининговая служба.

Или заказывается только один трап к выходу в задней части салона, потому что Боинги 737-800 для Ryanair комплектуются собственным выдвижным трапом у передней двери.

Но при всем при этом именно Ryanair превратила самолет в такое же средство транспорта, как и автобус. В Европе летают все, везде и часто.

Путешествуйте чаще, друзья! Но покупайте авиабилеты осознанно, ознакомившись со всеми правилами и условиями.