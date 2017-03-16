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Лукашенко подавляет народные протесты и одновременно клянчит деньги у МВФ

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  • 16.03.2017, 17:34
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Диктатор встретился сегодня с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом.

Беларусь, как утверждает БелТА, рассчитывает получить кредит МВФ на 3,5 млрд долларов. Бюджет Беларуси, утверждает министр финансов Максим Ермолович, не противоречит ожиданиям МВФ, осталось только «принять соответствующее политическое решение и войти в программу».

Среди вопросов, которые остались у МВФ к Беларуси, говорит Ермолович, - уровень компенсации расходов на ЖКХ и стратегия повышения эффективности управления государственными предприятиями.

Тем временем задержания на мирных акциях протеста «нетунеядцев» могут поставить под угрозу «оттепель» в отношениях с Брюсселем и Вашингтоном. Министр иностранных дел Владимир Макей допускал, что «процесс нормализации отношений Беларуси с Евросоюзом может остановиться». Но об отношениях с МВФ на фоне задержаний не говорилось.


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