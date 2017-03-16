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«У нас одна техническая причина уже 20 лет!»

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  • 16.03.2017, 17:37
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Фото: ТАСС/Getty Images

Позитивный момент с акции «Марша нетунеядцев» в Минске.

Журналистка Любовь Лунева написала в Фейсбуке:

«На фоне всей нашей вселенской скорби позитивным моментом вспоминается вчерашнее закрытие станции метро «Академия наук». Стоят менты и один в мегафон: «Граждане!!! Станция метро временно закрыта по техническим причинам!" Подходит бабушка и как рявкнет: «Что?!! У нас одна техническая причина уже 20 лет!! И всё никак не устранят!!!»


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