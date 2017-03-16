Принц Уильям станцевал в ночном клубе в Швейцарии 5 16.03.2017, 17:48

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Пользователи YouTube назвали танец Уильяма стариковским.

Отдыхающий с друзьями на швейцарском горнолыжном курорте Вербье британский принц Уильям станцевал в одном из местных ночных клубов.

Видеозапись движений внука королевы Елизаветы II выложил в сеть портал TMZ, продублировав публикацию на своем YouTube-канале, передает Lenta.ru.

В комментариях к ролику пользователи YouTube назвали танец Уильяма стариковским и выразили недоумение, почему представитель династии Виндзор не научился красиво двигаться.

Ранее, 14 марта, британский таблоид The Sun сообщил, что принц приехал в Альпы без жены, герцогини Кэтрин. Она осталась с детьми в Великобритании, чтобы посетить мероприятия по случаю празднования Дня Содружества. Тем временем к мужской компании Уильяма в Вербье присоединились модели.