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Барановичи говорят «Баста!»

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  • 16.03.2017, 18:05
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Жителей Барановичей призывают приехать 25 марта на День Воли в Минск.

На листовках с изображением кулака написан большими буквами популярный в последнее время лозунг «Баста!», сообщил «Радыё Рацыi» приятно удивленный приглашением житель Барановичей:

- Очень рад увидеть в Барановичах наклейки, которые появились на столбах и автобусных остановках в центре города, с призывом отпраздновать 25 марта День Воли. Призыв «БАСТА!», который слышно на акциях по всей Беларуси, звучит и в Барановичах.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта - на акции протеста в своих городах.


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