Имеешь бизнес в центре Минска - доплати 11 16.03.2017, 18:18

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Фото: tut.by

Бизнесмены жалуются, что за пользование историческими зданиями с них пытаются взыскать дополнительные деньги.

16 марта прошло собрание арендаторов, которые снимают помещения в историческом центре столицы и сотрудничают с КУП «Мінская спадчына». На собрании арендаторам сообщили, что им нужно заплатить 5% от годовой прибыли предприятий за «воздействие» на исторический центр Минска в соответствии с указом президента РБ № 527 от 2007 года, пишет nn.by.

«При этом ни об указе, ни о странных 5% ничего до этого момента не было известно и не озвучивалось при заключении договоров и никак в них не отражено. Но по «счастливой случайности» именно сейчас о «воздействии» вспомнило Министерство культуры и Прокуратура», — утверждают бизнесмены.

Правда, стоит признать — указ №527 предупреждает о взыскании 5% прибыли с арендаторов-белорусов (иностранные юрлица, например, должны заплатить вообще 25%).

Но почему же раньше об этом молчали, а тут вдруг вспомнили?

«Наша роль — ознакомить арендаторов с указом №527. И все. В указе все написано. В прошлом году, я так понимаю, не выплачивали. Почему… Не могу вам объяснить. Контролирует выполнение указа Министерства культуры. Почему они делают что-то таким или иным образом — они нам не говорят», — рассказала Татьяна Верхола, начальник отдела арендных отношений КУП «Мінская спадчына».

В управлении по охране историко-культурного наследия заявления предпринимателей опровергают.

«Это не новость, что нужно платить 5%. И платят не только в этом году — платили и в прошлые годы», — сказала Наталья Хвир, начальник отдела охраны историко-культурного наследия.

По словам чиновницы, деньги, полученные согласно с указом №527, идут на восстановление историко-культурных ценностей.

«В прошлом году эти деньги расходовались на Пустынки [Успенский монастырь под Мстиславлем — Прим.], также шли деньги на Полоцк», — добавила Хвир.