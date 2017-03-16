ГАИ Беларуси построила пост на границе с РФ и штрафует иностранцев 7 16.03.2017, 20:07

Фото: Deutsche Welle

На выезде из Беларуси в Россию установили стационарный пост ГАИ.

ГАИ Беларуси и России начали взимать штрафы с нарушителей на автомобилях с иностранными номерными знаками.

На выезде из Беларуси в Россию установили стационарный пост ГАИ, где предъявляют все нарушения с камер фиксации скорости, скопившиеся у автомобилистов за последние 3 месяца, сообщает autogrodno.by.

Известно, что гости из России и других стран в случае превышения скоростных режимов, не получают «письма счастья» с автоматических камер. Особенно эффективно такой возможностью пользуются автовладельцы в Москве на машинах с номерными знаками Беларуси, так как в столице России плотность камер высока и «письма счастья» приходят не только за превышение скорости, но и за проезды на запрещающие сигналы светофоров. Работа по интеграции баз нарушителей Беларуси, России и Казахстана еще ведется. А пока у границ появились стационарные посты ГАИ.

Фото: autogrodno.by

Как это работает, пояснил пользователь «АвтоГродно» Владимир: «За километр до поста установлена камера, с помощью которой считываются номерные знаки всех проезжающих мимо автомобилей. Если у гостя Беларуси имеются не погашенные штрафы по линии «Центра Фиксации Правонарушений», то срабатывает специальный сигнализатор, сотрудник ГАИ видит фотографию автомобиля и затем останавливает машину».

Пост установили 2 недели назад. С тех пор работа здесь кипит. Автомобилей с российскими номерами очень много.

Предположительно, при выезде из России аналогичный пост работает возле Смоленска. Там также сотрудники ГИБДД отслеживают штрафы иностранцев и останавливают нарушителей. По предварительной информации, российская база «помнит» нарушителей год.