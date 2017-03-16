В Минске водитель остановил поток, чтобы перевести дедушку через переход 19 16.03.2017, 19:19

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В Сети появилось видео благородного поступка столичного водителя.

Пешеходный переход у Национальной библиотеки считается одним из самых опасных в Минске. Травмы получают в первую очередь пожилые люди. «Одна из причин — не успевают закончить переход широкой дороги за время горения зеленого сигнала светофора», — писал «Онлайнер», обращая внимание на проблему еще в 2014 году. Сегодня появилось еще одно видеодоказательство этому утверждению.

«Там частенько такое бывает, островка безопасности очень не хватает, — прокомментировал запись пользователь Livy. — Пока стояли на светофоре, отвлекся погладить кошку. А в это время дедуля даже до середины не добрался».

Действительно, наиболее частая причина аварий с участием пешеходов на этом переходе — тот факт, что люди не успевают закончить пересечение проезжей части, завершают переход уже на красный, попадают под машину в крайнем правом ряду.

«На записи видно, но не слышно, что мужчина поблагодарил меня, — рассказал Артем, автор ролика. — Также он сказал, что у него проблемы со зрением, и попросил довести до остановки — она сразу за переходом. В целом я проезжаю там нечасто, но проблема с этим переходом очевидна — на форумах не раз появлялись видео, как люди не успевают перейти. Этот ролик стал ответом на другое видео, изначально я не думал его обнародовать».