В Польше приняли проект закона о декоммунизации в МИД 2 16.03.2017, 18:47

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В результате нового закона, работу в МИД потеряют бывшие сотрудники спецслужб ПНР.

Польский МИД подготовил изменения в закон о работникаx министерства иностранных дел. Во вторник правительство утвердило предложенные изменения. В результате нового закона, работу в МИД потеряют бывшие сотрудники служб ПНР, передает «Польское радио».

Министр Витольд Ващиковский сказал, что под действие указа попадут около 100 человек. Глава польской дипломатии убеждал, что ситуация «созрела» к переменам.

«Мы живем в 2017 году, в течение 28 лет выросло совершенно новое поколение поляков, которые заслужили, чтобы жить в новой Польше», - говорит министр Ващиковский.

Несколько дней назад свой протест в связи с новым законом премьер-министру Беате Шидло выразил отдел профсоюза «Солидарность» в МИД.

«Предлагаемые изменения нарушают правильную работу польского государства», - говорится в письме руководства профсоюза.

Однако, как стало известно TVP Info, среди членов руководства профсоюза, четверо человек, которые до 1989 года закончили советские вузы (в этом МГИМО) и одно лицо, которое было тайным сотрудникам спецслужб ПНР. Поэтому протест против декоммунизации в МИД может следовать исключительно из заботы о сохранении должностей этими лицами.