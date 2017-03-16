Фотофакт: Столпотворение на станции метро «Купаловская» 14 16.03.2017, 18:57

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На станции метро «Купаловская» скопилось большее количество людей, поезда не ходят уже более 10 минут.

Пользователи социальной сети «Твиттер» начали сообщать о столпотворении на станции метро «Купаловская». Люди пишут, что поезда не ходят уже более десяти минут. О причинах изменения расписания не сообщается.

Позже метрополитен сообщил, что поезда в сторону КГ идут с существенным опозданием из-за неисправности состава.

Поезда в сторону КГ идут с существенным опозданием из-за неисправности состава. Планируйте свой маршрут по Автозаводской линии заранее. — Minsk Subway (@MinskMetroNet) 16 марта 2017 г.

Каков ужас на Купаловской, как много людей -___- — Франклин (@I_hope_you_dead) 16 марта 2017 г.

Метро забито, что за жесть на купаловской — Ann (@vetlivaya91) 16 марта 2017 г.