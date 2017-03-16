Европарламент обеспокоен вмешательством РФ в дела Черногории 16.03.2017, 19:17

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Евродепутаты призвали Федерику Могерини внимательно следить за расследованием относительно дела о попытке госпереворота в Черногории.

Европарламент выразил озабоченность в связи с подозрением России в попытках вмешаться во внутренние дела страны Черногории, из-за ее желания вступить в НАТО. В целом же европарламентарии приветствовали процесс интеграции Черногории в ЕС, говорится в сообщении на сайте ЕП, передает liga.net .

«Евродепутаты обеспокоены возможными попытками России влиять на Черногорию и дестабилизировать ситуацию в западных Балканах, как это было во время выборов в октябре 2016 год», - говорится в сообщении.

Европарламент призвал Черногорию ускорить темпы проведения реформ, особенно подчеркнув необходимость бороться с коррупцией и организованной преступностью.

Евродепутаты призывают верховного представителя по вопросам безопасности и внешней политики ЕС Федерику Могерини внимательно следить за расследованием относительно дела о попытке государственного переворота.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

20 февраля 2017 года спецпрокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что главным организатором неудавшегося заговора по свержению правительства Черногории в 2016 году был представитель российских военных структур.