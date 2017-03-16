Дети «Адмирала Кузнецова» 11 Михаил Шубин, «Открытая Россия»

16.03.2017, 19:24

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Военные Североморска 5 лет не могут добиться строительства сада для своих детей.

В начале февраля 2017 года группа истребителей палубной авиации «Адмирала Кузнецова» вернулась на аэродром постоянного базирования в Североморске-3, Мурманской области. Военные рапортовали о 420 боевых вылетах, во время которых летчики поразили 1200 объектов террористов. Стоимость похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию составила более семи миллиардов рублей.

Пока военные из года в год решают поставленные политиками задачи, в их родном гарнизоне Североморск-3 уже несколько лет не могут построить детский сад. Уже имеющиеся сады переполнены, родители вынуждены держать детей дома. В Североморске в очереди на получение места в детский сад — больше тысячи детей, из них больше 500 — остро нуждающихся.

«Просто беда. Детей в гарнизоне много, детский сад старый маловат, да и здание, в котором он находится, построено 50 лет назад. Неужели нет возможности построить новое современное здание?», — задается вопросом одна из жительниц Североморска-3, Светлана Нестерова.

Новый детский сад в гарнизоне задумали строить еще в 2012 году. Глава Североморска Александр Абрамов тогда заверял, что новое дошкольное учреждение построят к концу 2014 года. Прошло два года, но детский сад не то что не сдали, а даже не начали строить.

Чиновники свалили ответственность на подрядчика, якобы тот предоставил проектно-сметную документацию с нарушениями. Возмущенные военные и их семьи требовали объяснений. Чтобы погасить недовольство людей, представители «Единой России» взяли строительство садика под личной контроль.

В конце декабря 2014 года был найден новый подрядчик, которому из бюджета выделили 260 миллионов рублей на строительство двухэтажного детского сада на 220 детей, с яслями, залами для занятий музыкой и физкультурой.

Глава Североморска Александр Абрамов, представители Северного флота и совета депутатов в торжественной обстановке вбили в землю табличку «Здесь будет новый детский сад». «Надеемся, что строительство будет идти строго по графику. На все работы отведено 19 месяцев», — заявил Абрамов.

Но очень скоро проверяющие структуры обнаружили, что выбор подрядчика был проведен с нарушениями, контракт был расторгнут, в память о нем на площадке осталась только табличка про «новый детский сад», с поплывшими от снега красками.

Новый контракт был заключен только в конце 2015, на этот раз за долгострой взялась компания «Формула Уюта», а предполагаемая сдача садика перенеслась на апрель уже 2017 года.

Однако организация работы этой фирмы оказалась весьма странной, и к декабрю 2016 года строительство так и не началось. Заказчик разорвал контракт с компанией, а сама «Формула» попала в реестр недобросовестных поставщиков.

К 2017 году многие дети военных подросли и, так и не попав в сад, они пойдут в сентябре в школу. В марте 2017 был проведен новый конкурс на строительство образовательного учреждения. Подряд выиграла компания «Мурманстрой». Стоимость строительства по новому контракту составит 210 миллионов рублей.

«Даже приблизительно не ясны сроки сдачи садика и будет ли он построен, учитывая прошлый опыт», — говорят отчаявшиеся родители.

Михаил Шубин, «Открытая Россия»